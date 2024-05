Tesla ha pubblicato un interessante rapporto sulla sicurezza delle sue auto elettriche stilato in base ai dati raccolti nel primo trimestre del 2024. Il report pone l’accento sull’importanza di utilizzare il Full Self-Driving mentre si viaggia.

Secondo quanto riportato dalla Casa americana, infatti, il suo sistema di assistenza alla guida riduce drasticamente la probabilità di avere un incidente. È una cosa che Elon Musk afferma da sempre, ma che le autorità americane, NHTSA in testa, hanno spesso messo in discussione. A volte, bisogna ammetterlo, anche a causa dell’eccessiva disinvoltura con cui i conducenti si affidavano al sistema.

Il FSD è "8 volte più sicuro"

Tornando allo studio, Tesla afferma che nel primo trimestre 2024, stando ai dati provenienti dalle proprie auto elettriche ed elaborati dai propri computer, con l’assistenza alla guida attiva si è registrato un incidente ogni 7,63 milioni di miglia percorse (12,28 milioni di km).

Per i guidatori che non utilizzavano l’assistenza alla guida, invece, si è registrato un incidente ogni 955.000 miglia percorse (1,54 milioni di km). È una distanza di quasi 8 volte inferiore.

La Casa tiene a sottolineare che “il confronto è stato realizzato anche usando i dati più recenti provenienti proprio dall’NHTSA e la FHWA (National Highway Traffic Safety Administration e Federal Highway Administration), secondo i quali in media, negli Stati Uniti, avviene un incidente automobilistico ogni circa 670.000 miglia (1,01 milioni di km).

Km per incidente con assistenza alla guida attiva: 12,28 km

12,28 km Km per incidente con assistenza alla guida spenta: 1,54 km

1,54 km Media km per incidente negli USA: 1,01 km

Un trend positivo

Tesla ha anche pubblicato un grafico in cui ha riportato lo storico degli incidenti con o senza FSD (o Autopilot). Per quanto si notino delle fluttuazioni evidenti dal 2018 a oggi, il trend mostra che con il passare del tempo i km percorsi ogni incidente aumentano, a dimostrazione del fatto che la Casa sta compiendo progressi.

Tesla si è detta molto orgogliosa dei risultati ottenuti. Anche perché ha considerato incidenti avvenuti con assistenza alla guida attiva anche quelli in cui era stata disattivata da meno di 5 secondi prima dell’impatto.

Inoltre, Tesla ha anche spiegato che l’incidente viene conteggiato anche in casi in cui nessun sistema di assistenza alla guida può intervenire per evitare l’evento. Come, per esempio, quando si viene tamponati mentre si è in sosta al semaforo.