C’è voluto poco tempo perché il progetto del Robotaxi passasse dall’essere una sorta di chimera annunciata a più riprese (e per molti anni) da Elon Musk a una priorità per Tesla. Negli ultimi mesi, infatti, il progetto che porterà alla realizzazione del primo veicolo a guida totalmente autonoma della Casa americana sembra aver subito una forte accelerazione.

In attesa che venga mostrato in via ufficiale, oggi se ne vedono forse gli interni per la prima volta. Si tratta di una clamorosa leggerezza o di un’abile mossa per riaccendere i riflettori sul modello? Difficile a dirsi. Ma vediamo cos’è successo.

Il leak in un video

Tesla ha rilasciato un nuovo video nel quale si vede raffigurato l’abitacolo di un modello che non era mai stato visto prima. E che, di certo, non è tra quelli attualmente in commercio.

Il video in questione è stato rilasciato dalla Casa per convincere gli azionisti a votare in favore di alcune questioni, inclusa quella sui compensi di Elon Musk (circa 50 miliardi di euro). A un certo momento, in una delle inquadrature, ci sono alcuni rappresentanti del centro stile che commentano una serie di sketch. Si notano chiaramente degli interni minimalisti con rivestimenti bianchi. Sembra che ci siano solo due sedili, con la possibilità di reclinare un bracciolo tra di essi.

Perché si pensa al Robotaxi

Sono più simili a quelli di un mezzo di trasporto pubblico che a quelli di un’auto. La plancia sembra occupata dall’immancabile monitor centrale, ma non c’è traccia del volante. Ed è proprio per questo che si pensa possa trattarsi del Robotaxi.

L’abitacolo a due posti e le linee della fiancata che si possono intravedere in quel video fanno pensare che gli esterni del Robotaxi - mostrati in passato nella biografia di Elon Musk scritta da Walter Isaacson - potrebbero non essere così lontani dalla realtà. Ma, al momento, resta il massimo riserbo su questo veicolo che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Musk, sarà svelato l’8 agosto.