La ricarica Ionity diventa su misura. L’operatore paneuropeo di Hpc (High power charger, con potenza fino a 350 kW) introduce infatti nuovi abbonamenti alle colonnine per auto elettriche, chiamati Ionity Passport Motion e Ionity Passport Power.

Le due novità prendono il posto del vecchio Ionity Passport, sottoscrivibile a 5,99 euro al mese per uno sconto di 0,20 €/kWh sulla ricarica, con prezzo di 0,59 €/kWh (contro gli 0,79 €/kWh della tariffa a consumo).

Validi già da oggi, 28 maggio, Ionity Passport Motion e Ionity Passport Power costano rispettivamente 5,99 e 11,99 euro al mese e abbassano i costi per il rifornimento di energia a 0,57 e 0,47 €/kWh. I due abbonamenti sono anche in promozione per il primo mese, a 3,99 e 7,99 euro. Ma a chi convengono le nuove tariffe? Lo spiega lo stesso operatore:

“Ionity Passport Motion è l’abbonamento ideale per gli utenti che percorrono da 130 a 170 km al mese. La tariffa fissa mensile viene infatti ammortizzata con una sola sessione di ricarica media al mese presso Ionity.

Ionity Passport Power l’abbonamento pensato per coloro che percorrono più di 250 km al mese e dunque ricaricano il proprio veicolo sulla rete Ionity almeno tre volte al mese. Oltre che per chi è solito fare mensilmente molti chilometri, è l’abbonamento ideale anche per quei periodi in cui si affrontano lunghi viaggi, come per le vacanze o i viaggi d’affari.

Entrambi gli abbonamenti offrono condizioni flessibili e consentono ai clienti Ionity di cambiare piano in base alla loro situazione e alle loro esigenze, ad esempio durante le festività estive o natalizie. L’abbonamento può essere sottoscritto in qualsiasi momento tramite l’app Ionity e può essere disdetto con un solo mese di preavviso. I clienti che si iscrivono ora beneficeranno di una fee base mensile scontata per il primo mese”.