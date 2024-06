La ricarica a consumo dell'auto elettrica costerà meno dal 1° luglio. Succederà alle colonnine fast e ultrafast di Enel X, che comunica una riduzione dei prezzi di 5 cent/kWh: le tariffe passeranno infatti da 0,89 €/kWh a 0,84 €/kWh e da 0,99 €/kWh a 0,94 €/kWh. Per l'operatore si tratta del primo ribasso dopo oltre un anno.

Prezzi di Enel X "Pay per Use Basic" dal 1° luglio

Tipo di ricarica Potenza in kW

(fino a) Prezzo (€/kWh) Pay per use AC 22 0,69 Pay per use DC 150 0,84

(ora 0,89) Pay per use HPC > 150 kW 350 0,94

(ora 0,99)

Le tariffe di Enel X

Altra novità

La sforbiciata non sarà però l'unica novità, perché dal prossimo mese gli automobilisti potranno sottoscrivere una nuova offerta, chiamata "Pay per Use Premium 15": dal costo di 9 euro al mese, garantirà prenotazioni illimitate e sconti di 15 cent/kWh rispetto alla normale ricarica a consumo su tutte le colonnine Enel X, quindi sia in corrente alternata (AC) che in corrente continua (DC e HPC).

"Questa tariffa - spiega il player - è pensata per i clienti che percorrono molti chilometri a bordo del proprio veicolo elettrico (...). In questo modo più viaggi e più avrai convenienza".

Prezzi con Pay per Use Premium 15

Prese in AC: 0,54 €/kWh (Iva inclusa) invece che 0,69 €/kWh

Prese in DC: 0,74 €/kWh (Iva inclusa) invece che 0,89 €/kWh

Prese in HPC: 0,84 €/kWh (Iva inclusa) invece che 0,99 €/kWh

Altri abbonamenti e tariffe

Restano ovviamente in vigore le altre offerte di Enel X, elencate qui sotto.