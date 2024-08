Chi lavora nella Gigafactory Tesla di Berlino, in Germania, può raggiungerla anche in treno, rigorosamente elettrico. Il Giga Train, seppur non costruito direttamente da Tesla, è stato appena inaugurato e collega la stazione di Erkner (una città di 11.970 abitanti del Brandeburgo) a quella che ora si chiama Tesla Süd.

Ogni giorno le persone trasportate dovrebbero essere circa 4.500. Tesla gestirà il servizio navetta solo fino al completamento dei lavori, dopodiché aggiungerà una fermata da Berlino-Lichtenberg.

Com'è fatto il Giga Train

Il treno elettrico avrebbe dovuto entrare in funzione lunedì, ma altri progetti di costruzione hanno posticipato leggermente la data di inizio. Al momento è gratuito per tutti i passeggeri (poi non è noto se diventerà a pagamento e quanto costerà) ed è il primo treno completamente elettrico in assoluto a Berlino e Brandeburgo.

Ogni carrozza ha 120 posti a sedere e può trasportare 500 persone a viaggio. Naturalmente è dotato di scompartimenti per le biciclette e di accesso a livello del suolo per disabili. Al momento però non ci sono altri dettagli.

Sostituirà i treni diesel

L'operatore del treno, la Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB), prevede di passare a una flotta di treni elettrici a partire dalla fine di quest'anno. "Metteremo in funzione 31 unità multiple elettriche a batteria e sette unità multiple a idrogeno, sostituendo gradualmente la flotta diesel che utilizziamo attualmente", ha detto il direttore generale, Sebastian Achtermann.

Theresa Eggler, project manager di Tesla, ha dichiarato a rbb24, un organo di stampa tedesco: "Siamo particolarmente lieti che il treno navetta Tesla sia ora elettrico a batteria perché è semplicemente in linea con la missione della nostra azienda: accelerare la transizione verso le energie rinnovabili".