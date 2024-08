In tutta Europa si continua a puntare sulla micromobilità. A sei mesi dall'inizio dell'anno Lime ha condiviso i risultati dell’utilizzo dei propri veicoli nelle principali città europee in cui è presente. Parigi è in testa alla classifica, ma ben due posizioni su cinque sono occupate da città italiane (Roma e Milano).

A livello di impatto ambientale, secondo la società, l'utilizzo della micromobilità ha evitato oltre 16.000 tonnellate di emissioni CO2 e sono stati eliminati più di 5 milioni di spostamenti in auto.

Dove si usano più monopattini e perché

Nei primi sei mesi del 2024, Parigi è la città dove sono stati percorsi più chilometri (14 milioni). Nella Top Five Roma è seconda, con 5 milioni di km; Berlino terza (quasi 4 milioni di km); Milano quarta (2,5 milioni di km) e Lisbona quinta (poco più di 1 milione).

Purtroppo non ci sono altre informazioni sulla classifica, ma Lime ha condotto un sondaggio tra gli utenti europei ed è emerso che le biciclette e i monopattini in condivisione sono ritenuti l'opzione migliore per spostarsi da chi vive a Lisbona (22%) o a Madrid (20%), mentre a Parigi piacciono per il tempo libero.

In Italia la maggior parte dei romani sceglie le bici e i monopattini elettrici per il pendolarismo (23%), un dato che a Milano raggiunge il 33%. Seguono gli spostamenti legati alla convivialità, come raggiungere caffè o ristoranti (18%), motivazioni associate alla sostenibilità (17%) e infine per motivi legati allo shopping (10%).

Le regole sui monopattini in Italia

Vale la pena ricordare che con il nuovo Codice della strada dovrebbe essere introdotto l’obbligo di indossare il casco quando si usa il monopattino elettrico, così come dovrebbero diventare necessarie la targa e l'assicurazione. Usiamo il condizionale perché Forza Italia potrebbe rallentare l'iter del nuovo Codice della strada chiedendo l'eliminazione dell'obbligo del casco per i monopattini elettrici e la necessità di un patentino.

Al momento, il disegno di legge voluto da Salvini si trova al vaglio della Commissione ambiente del Senato e l'iter dovrebbe concludersi all'inizio del 2025.