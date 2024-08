South Pasadena, in California, è la prima città degli Stati Uniti ad avere una flotta di auto della polizia completamente elettrica.

L'anno scorso il dipartimento aveva dichiarato l'intenzione di passare totalmente ai modelli a batteria e ha dato seguito all'annuncio con l'aggiunta di 20 Tesla.

Nello specifico, si tratta di 10 Model Y e 10 Model 3, che saranno utilizzate per le attività investigative e amministrative. Tutti i modelli sono stati noleggiati con un contratto di 60 mesi e poi modificati dalla divisione Up.Fit di Unplugged Performance.

Risparmi per quasi 400.000 euro in 10 anni

Per avere una flotta di 20 auto della polizia completamente elettriche pronte in qualsiasi momento, la città ha anche installato 34 colonnine presso il Dipartimento di Polizia e i Vigili del Fuoco, di cui 14 saranno disponibili per l'uso pubblico. Inoltre, sarà installata prendo una stazione di ricarica rapida.

Tesla Model Y della polizia

In aggiunta, South Pasadena ha collaborato col programma Power Ready di Clean Power Alliance (CPA) per installare pannelli solari e batterie di accumulo che convoglieranno elettricità pulita e fungeranno da backup in caso di interruzione.

Secondo fonti della polizia, il passaggio ai veicoli elettrici comporterà un risparmio di circa 400.000 dollari (circa 370.000 euro) in dieci anni. Infatti, si prevede che i costi operativi saranno circa la metà su base chilometrica rispetto alle vecchie volanti a benzina.

Anche New York si è "elettrificata"

South Pasadena non è comunque l'unica città ad aver scelto una flotta di vetture a batteria. Già da tempo a New York circolano centinaia di auto elettriche, come le Ford Mustang Mach-E e le Tesla Model 3.

In particolare, dall'estate 2022 sono oltre 100 i SUV Ford coinvolti nelle attività di pattuglia, mentre di Tesla ce ne sono addirittura più di 250 grazie all'accordo da 12,5 milioni di dollari siglato con la Casa americana.