Everrati colpisce ancora. L'azienda britannica specializzata in retrofit elettrici ha unito le forze con l'austriaca Arcade Cars per dare vita all'Arcade Sojourn, una Mercedes Classe G classica con un "cuore" moderno.

Come tutte le creazioni di Everrati, infatti, anche la fuoristrada tedesca è 100% elettrica, con un'architettura completamente rivista, ma che non rinuncia alle escursioni lontano dall'asfalto.

Trasformata in tutto, ma non nello spirito

La Sojourn si basa sulla GE 230 dei primi anni '80 ed è equipaggiata con una batteria da 55 kWh abbinata a un motore elettrico da 152 CV e 300 Nm di coppia. L'autonomia dichiarata è di circa 230-240 km, mentre la trazione è sempre integrale come nel modello originale.

Everrati Arcade Sojourn, la Mercedes Classe G classica diventa elettrica

Esteticamente, la Mercedes è simile in tutto e per tutto alla vecchia Classe G, ma a bordo troviamo una serie di novità più attuali che contribuiscono a rendere l'auto più sfruttabile nella vita di tutti i giorni. Infatti, l'Arcade è dotata di un sistema d'infotainment e di una serie di tutti i sistemi di sicurezza moderni, come airbag e controllo di trazione.

Everrati Arcade Sojourn, un dettaglio del sedile

Inoltre, i rivestimenti sono stati completamente rivisti, con pelle e modanature in legno che creano l'ambiente tipico di una Classe G contemporanea. Tra l'altro, sia gli esterni che gli interni - disponibili nelle configurazioni a due porte o a quattro porte con sei o otto posti - possono essere personalizzati in ogni aspetto dal proprietario, in modo da realizzare quanto più possibile un esemplare unico nel suo genere.

Ma se vi interessa convertire la vostra Mercedes classica dovete fare in fretta. Everrati raccoglie gli ordini - in un numero limitato di esemplari - già in questi giorni al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, l'evento più importate della Monterey Car Week che si tiene in California.