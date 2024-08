Evidentemente la strada tracciata da Tesla è quella giusta. Come fecero Elon Musk e soci una decina di anni fa, ora anche le altre Case che si stanno cimentando con l’auto elettrica: iniziano da modelli premium, dal costo elevato e volumi di produzione bassi, e poi allargano la gamma con vetture più accessibili.

Dopo Rivian, che ha presentato R2 e R3, ora tocca a Lucid, che dopo l’ammiraglia Air e il SUV Gravity, ha fatto sapere che sta lavorando su auto elettriche meno esclusive. Saranno addirittura tre e, una volta di più, saranno progettate per contrastare il dominio di Tesla sul mercato americano e, in seguito, anche in altre regioni.

Tesla nel mirino

Il ceo di Lucid Peter Rawlinson, che guarda caso ha lavorato in Tesla come capo ingegnere della Model S, ha affermato in passato di voler realizzare una vettura elettrica dal costo di circa 50.000 dollari (45.000 euro) che infastidisse sia la Tesla Model 3, sia la Tesla Model Y.

Lucid Gravity: il SUV di lusso è lungo 5,03 metri

Oggi si viene a sapere che in cantiere ci sono più modelli che si inseriranno più o meno in quella fascia di testo. Il primo, è noto, sarà un SUV. La mossa ha senso, visto che quello è il settore del mercato che tira di più. Il secondo, pensando a una rivale della Model 3, potrebbe essere una berlina. Una sorta di sorella minore della Air. E il terzo?

Ci sarà anche un fuoristrada

In seguito alle dichiarazioni rilasciate, alcuni hanno ipotizzato che potesse trattarsi di una versione station wagon derivata dalla tre-volumi, ma non sarà così. Gli occhi di Lucid, infatti, sono puntati su un altro tipo di veicolo.

Lucid Motors La Lucid Air in versione Pure

Derek Jenkins, vicepresidente senior a capo del design del brand di Newark (California) ha detto che in Lucid ci sono tanti amanti delle vetture famigliari, ma che il mercato non apprezza e che il segmento sta scomparendo. Jenkins ha aggiunto che una categoria di auto elettriche in espansione è quella delle fuoristrada. È a quello che punta la Casa.