BYD vuole imporsi al mondo non solo come costruttore di auto elettriche. Si affaccia alla mobilità del futuro con auto moderne sotto tutti i punti di vista. Anche quello del software e della guida autonoma.

Ora la Casa cinese fa sapere che ha firmato un accordo con la connazionale Huawei per utilizzare il suo sistema di guida autonoma avanzata. Inizialmente la suite sarà disponibile sulle auto elettriche a marchio Fangchengbao.

Si parte dai fuoristrada

Fondata nel 2003 con l’intento di produrre automobili, BYD, o meglio BYD Auto, divisione automobilistica della multinazionale BYD Company, ha ormai in gamma una famiglia di modelli molto ampia, divisi in ben 4 diversi brand. Oltre al principale BYD ci sono Denza, Yangwang e, appunto, Fangchengbao.

La Fangchenbao Bao 5 è la prima auto del nuovo brand L'auto ha una forte vocazione offroad

Quest’ultimo si concentra sulla produzione di fuoristrada dalle forme squadrate e i muscoli ben in vista. Al momento con questo marchio è commercializzata solo la Bao 5, arrivata nel 2023, ma a breve la gamma accoglierà modelli come la Bao 3 e la Bao 8, che amplieranno il listino rispettivamente verso il basso e verso l’alto.

Un radicale cambio di strategia

Andando oltre il fatto che le BYD del futuro avranno una guida autonoma avanzata, il fatto che la Casa si sia rivolta a un fornitore esterno come Huawei segna un significativo cambio di strategia. Il fatto è che BYD ha costruito buona parte del proprio successo lavorando sull’integrazione verticale dei processi produttivi.

Fangchengbao Bao 5

BYD, insomma, ha sempre fatto tutto internamente. Comprese le batterie, quelle famose Blade Battery che, anzi, vende pure alla concorrenza (Tesla inclusa). Ora, però, non può sviluppare una cosa complessa come la guida autonoma evoluta da sola. Servono troppo tempo e troppe risorse. Ecco allora la decisione di chiedere a qualcun altro. Huawei, in questo settore, si sta affermando velocemente. Anche Audi userà la sua guida autonoma. E Mercedes e altre si dicono interessate.