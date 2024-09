Prima che la BYD Seagull o il marchio Onvo di Nio dominassero le cronache delle quattro ruote e si candidassero a rivali cinesi di Tesla, c'è stato un tempo in cui una piccola auto elettrica attirava le attenzioni di tutti i giornalisti del settore: la Wuling Hongguang Mini EV.

Realizzata in parte con l'aiuto dell'americana General Motors e ispirata ai veicoli giapponesi Kei, la vetturina un po' squadrata aveva raggiunto la vetta della classifica delle vendite a batteria in patria, battendo persino la Model Y grazie anche a un prezzo accessibile di circa 3.600 euro.

Ma il mercato cinese è volubile e una top seller di oggi potrebbe diventare notizia di ieri in un batter d'occhio. La Wuling Hongguang Mini EV è perciò scesa molto in basso nelle graduatorie. Ma ora punta a riconquistarle con un restyling piuttosto accattivante.

Un po' più grande e...

Il ministero cinese dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (Miit) pubblica infatti le foto del brevetto della nuova vetturina prima del debutto ufficiale. La nuova Wuling Hongguang Mini EV si presenta sempre squadrata, ma anche un po' più raffinata.

CON

Le dimensioni restano contenute, con quasi 3,26 metri di lunghezza (maggiori dell'originale da 2,92 m), di cui 2,95 metri di passo. L'auto sarà poi disponibile con un set opzionale di porte aggiuntive, per arrivare a cinque e acquisire più appeal.

Non ci sono specifiche sulla batteria, ma la documentazione del Miit dice qualcosa sul motore. Si parla di un asse solido e un propulsore che spunta sotto la copertura del paraurti nella foto posteriore. Il ministero afferma che l'auto avrà una potenza da 40 cavalli e una velocità massima di 100 km/h.

CON

Che mercato?

La domanda ora è: la nuova Wuling Hongguang Mini EV avrà lo stesso successo dell'antenata? Difficile, sia perché la Cina ha ridotto gli incentivi per veicoli elettrici, sia perché queste vetturine hanno la cattiva reputazione di essere poco sicure. Per fare un esempio, la vecchia Wuling non aveva nemmeno airbag. I numeri delle immatricolazioni della Tesla Model Y saranno probabilmente al sicuro.