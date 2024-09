In tanti vorrebbero guidare una Bugatti ma non possono permettersela. Ora, però, la piccola speranza di acquistare un veicolo della Casa francese si accende anche per le masse (forse). A parte che si accontentino di due ruote e un posto in piedi.

Stiamo parlando, infatti, del monopattino elettrico 10 Max che, tra l’altro, è in vendita ora sulla catena americana 9to5Toys a un prezzo scontato di 350 dollari (circa 315 euro). Rispetto al prezzo di partenza, di 1.599 dollari (1.450 euro) ora inserendo l’apposito codice sconto si può avere a 1.250 dollari (1.120 euro).

Ha un motore da 1.000 Watt

Il Bugatti 10 Max si ispira alla vettura di serie più veloce del mondo, quella Chiron sulla base della quale è nata anche la one off La Voiture Noire che è stata realizzata per celebrare i 110 anni del brand. Realizzato in collaborazione con l’azienda newyorkese Bytech International, il monopattino 10 Max ha telaio in magnesio e una batteria da 36 V e 15 Ah.

Il dettaglio del logo Bugatti sul monopattino 10 Max

Realizzato con una meccanica rinnovata rispetto al prototipo presentato circa 2 anni fa, questo monopattino extralusso dal peso di 15,8 kg è dotato di un motore da 500 W che raggiunge una potenza di picco di 1.000 W. Quanto basta per garantire accelerazioni brucianti (almeno per la categoria) e la possibilità di affrontare pendenze fino al 18%.

Ha un’autonomia di 60 km

Il monopattino elettrico Bugatti 10 Max ha ruote da 10 pollici e un sofisticato sistema di sospensioni che garantisce un buon comfort anche quando si procede su superfici accidentate. Dispone anche di tre modalità di guida (eco, city e sport) che incidono sull’erogazione e sulla velocità massima raggiungibile e che consentono di percorrere fino a 60 km con una sola ricarica.

Esteticamente, questo scooter marchiato Bugatti si riconosce per il sofisticato sistema di illuminazione, che prevede una banda a led che corre su tutto il fianco della pedana e una caratteristica luce posteriore ad arco. Sul manubrio, infine, è presente un touchscreen integrato.

Bello? Non resta che scegliere se prenderlo nero, giallo, verde o nella classica tinta blu del brand.