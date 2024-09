L’auto elettrica non va bene. In Europa, secondo i dati di vendita rilasciati da Jato Dynamics, ad agosto sono state immatricolate 125.070 vetture a batterie, il 36% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

In tutto questo, i modelli più venduti sono sempre i soliti. Tesla l’ha fatta da padrona, con la Model Y che ha chiuso in testa alla classifica con 13.410 esemplari (-38%) e la Model 3 che è salita sul terzo gradino del podio con 5.557 unità (-53%).

In mezzo alle due si piazza la Volvo EX30, auto elettrica sempre più di successo che ad agosto ha fatto registrare 6.698 immatricolazioni. L’anno scorso il SUV scandinavo non era ancora in vendita, quindi non si può fare un raffronto con i dati di agosto 2023, ma per quanto anche questo modello abbia visto un calo dei numeri rispetto ai mesi precedenti, resta comunque un caso di successo.

La Volvo più accessibile

Partiamo dal fattore posizionamento. La Volvo EX30 appartiene a un segmento di mercato che la Casa scandinava non aveva ancora esplorato. È lunga solo 4,23 metri e si inserisce appieno tra i B-SUV che tanto vanno di moda oggigiorno. Oltre che piccola, l’auto è anche accessibile nel prezzo. Parte, infatti, da circa 35.000 euro.

Volvo EX30: ha una lunghezza di soli 4,23 metri

Facendo un paragone, la Volvo EX40 (4,44 metri di lunghezza), che è il modello subito sopra nella gamma del brand, parte da 51.350 euro.

Autonomia e potenza da segmento superiore

Il prezzo è importante, ma senza la qualità può non bastare per vendere. La Volvo EX30, invece, ha altre frecce al proprio arco. Prima di tutto la piattaforma elettrica di origine Geely, che consente di ottimizzare peso e disposizione delle componenti e che regala maggiore efficienza e anche una migliore dinamica di guida.

Della EX30 convince anche la possibilità di scegliere tra due diverse batterie. Il modello d’attacco monta un accumulatore con chimica litio-ferro-fosfato da 49 kWh, mentre se si punta più in alto si può scegliere quello da 64 kWh con chimica nichel-manganese-cobalto.

Volvo EX30: la qualità è quella tipica delle vetture del brand

La EX30 con la batteria più piccola sfoggia già prestazioni di tutto rilievo, con una potenza di 272 CV garantita da un motore elettrico posto sull’asse posteriore e un’autonomia omologata di 344 km. La EX30 con batteria più grande sfoggia caratteristiche tecniche da segmento superiore, con la possibilità di scegliere tra le due e le quattro ruote motrici, con potenze fino a 428 CV e autonomia fino a 480 km.

Ricarica fast e software over the air

Infine, la Volvo EX30 consente di ricarica a una potenza di 134 kW se si sceglie la batteria LFP e di 153 kW se si sceglie la batteria NMC. Quanto basta per passare dal 10% all’80% in circa 30 minuti.

Tra i fiori all’occhiello del modello scandinavo c’è anche il software basato su Android Automotive OS, sistema operativo di Google che consente una radicata integrazione del sistema di infotainment di bordo con le app realizzate dalla “Grande G” e la possibilità di scaricare aggiornamenti anche in remoto.

L’auto, in Italia, è disponibile in tre allestimenti: Core, Plus e Ultra. Il prezzo d’attacco è di 37.350 euro (Core) che diventano 40.550 euro sulla Plus e 49.650 sulla Ultra, che però ha già di partenza la batteria più grande. Le varianti a trazione integrale costano invece 49.150 (Plus) o 52.350 (Ultra).