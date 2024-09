Dongfeng sta arrivando in Europa, ma è in Cina che - per ora - presenta le ultime novità. Tra queste, la Forthing Xinghai S7, una berlina che, almeno stando in quanto dichiara la Casa, è l’auto elettrica di produzione più aerodinamica di sempre.

La berlina è stata presentata il 26 settembre e, per quanto abbia dimensioni maggiori della Xpeng Mona M03, è proprio con questa tre volumi del brand di Guagzhou dal Cx di 0,194 che i vertici di Dongfeng vogliono confrontarsi maggiormente. Ma anche altri sono i modelli ai quali la S7 potrebbe dare fastidio.

Il Cx migliore di un proiettile

Torniamo alla questione più interessante, quella dell’aerodinamica. La Forthing Xianghai S7 ha un Cx di soli 0,191. Come fa a ottenere un valore così basso? Con un frontale “chiuso molTo affusolato”, un parabrezza inclinato e una coda sfuggente con lunotto inclinatissimo. La parte posteriore, in particolare, è stata disegnata per ridurre al minimo le turbolenze e migliorare così la penetrazione all’aria.

I designer, però, hanno lavorato anche sui dettagli: sulle maniglie a filo delle portiere, sulla forma degli specchietti, sui cerchi quasi totalmente chiusi, sul fondo piatto che consente all’aria di scivolare senza sforzo sotto il corpo vettura.

Dongfeng La forma della coda influisce in modo determinante sul Cx

I vertici di Dongfeng dichiarano con una certa soddisfazione, che l’auto ha un Cx migliore di certi proiettili. Un bel modo per far passare il messaggio di quanto sia stata curata l’aerodinamica, ma - a conti fatti - un’affermazione abbastanza scontata (certi proiettili possono avere un Cx anche di 0,5, che è peggiore anche di quello di alcuni mezzi pesanti). E poi, come è noto, oltre al Cx conta anche l’area frontale per capire quanto un’auto sia efficiente. E per calcolarla bisogna tenere conto delle dimensioni dell’auto.

Promette 555 km di autonomia

La Forthing Xianghai S7 è lunga 4,94 metri, larga 1,92 e alta poco meno di un metro e mezzo. Ha un passo di 2,92 metri. Pur sfiorando i 5 metri, per via della particolare forma della parte posteriore ha un bagagliaio capiente, ma non così tanto ampio come si potrebbe immaginare. Si ferma a 541 litri (la Xpeng Mona M03 citata prima arriva a 621 litri, pur essendo lunga 4,78 metri).

Dal punto di vista meccanico, l’auto è dotata di un motore elettrico da 220 CV e 310 Nm piazzato al retrotreno. È alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 56,8 kWh che regala alla vettura, almeno stando ai valori omologati nel ciclo cinese CLTC (più generoso del nostro WLTP), 555 km di autonomia.