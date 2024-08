Xpeng ha appena presentato una nuova auto elettrica dal prezzo davvero interessante. È prodotta con il brand Mona, quello che la Casa cinese utilizza per le vetture più economiche, e ha un prezzo di partenza di 12.500 euro.

Si Chiama Mona M03 e diventa a tutti gli effetti l’auto elettrica meno costosa di tutto il portafoglio prodotti di Xpeng.

Ha anche la guida autonoma stile Tesla

L’auto, che debutta in Cina, ha un prezzo compreso tra i 100.000 e i 150.000 yuan, una forbice che in euro si attesta tra un minimo di 12.500 e un massimo di 19.000. Si tratta di un modello chiave per la Casa, visto che sul mercato interno, che resta di gran lunga il più grande al mondo in termini di volumi di vendita delle auto elettriche, una vettura a batteria venduta su tre appartiene proprio a questa fascia di prezzo.

Xpeng Mona M03: sarà offerta in due livelli di allestimento

La Mona M03 sarà disponibile in due versioni. Si potrà scegliere tra la entry-level, che è quella con il prezzo più basso, e la Max, che oltre a finiture specifiche adotta un sistema di assistenza alla guida evoluto, che i media locali descrivono come molto simile all’Autopilot di Tesla.

Entrambe le vetture si inseriscono sotto l’auto più economica attualmente in vendita in Cina a marchio Xpeng, la berlina P5, il cui prezzo di partenza si attesta intorno ai 20.000 euro (ma in Europa sfiora i 50.000 euro). Le consegne della Mona M03 Max, che è l’unica vettura elettrica con guida autonoma avanzata a meno di 200.000 yuan (26.000 euro), inizieranno nel 2025.

XPeng P5: la berlina elettrica meno costosa della gamma Xpeng

Rilanciarsi dal basso

La Mona M03 è una vettura cruciale per Xpeng. La Casa cinese, infatti, ha da anni i conti in rosso. Ciò nonostante, ha acquistato la società di ride-hailing Didi Global proprio per dare vita a una gamma di vetture elettriche più economiche che consentano di rimpinguare i conti. Le aspettative di vendita delle auto a marchio Mona sono di almeno 100.000 esemplari all’anno.

A contribuire al risanamento della situazione finanziaria di Xpeng sta contribuendo anche la partnership con Volkswagen per la fornitura di servizi tecnologici. Inoltre, nei primi 7 mesi del 2024, la Casa cinese ha visto aumentare le vendite del 20%.

Considerando il recente annuncio riguardante la ricerca di una location europea per avviare la produzione in loco di vetture destinate al Vecchio Continente, ci si chiede ora se Xpeng avrà intenzione di realizzare qui da noi anche auto economiche come la M03. Sarebbe sicuramente un modello di rottura.