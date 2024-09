Il nome Fangchenbao 8 non dice molto ai più. Ma questo particolare modello di questo ancora poco conosciuto brand ha un significato storico nel panorama della mobilità elettrica. Almeno in Cina. È infatti la prima vettura ad essere dotata della tecnologia a guida autonomia evoluta di Huawei.

Ma c’è di più. Essendo che il Fangchenbao è un marchio di proprietà di BYD, sancisce il concretizzarsi di quella partnership siglata tra i due colossi del Dragone nello scorso agosto. Facciamo chiarezza.

La guida autonoma va anche fuoristrada

Venerdì 27 settembre, durante un evento a Shenzen, BYD e Huawei hanno firmato un accordo che dà effettivamente il via ai lavori e rappresenta un passo successivo rispetto alla collaborazione siglata quest’estate. Secondo quanto stabilito, le due aziende lavoreranno congiuntamente per mettere a punto nuovi sistemi di guida intelligente che consentano alle auto di sfruttare tutti i vantaggi della guida autonoma anche quando si affrontano percorsi offroad.

BYD La Fangchenbao 8, ammiraglia del brand BYD dedicato alle fuoristrada dure e pure

Questa tecnologia, chiamata Qiankum ADS 3.0 e realizzata da Huawei, sarà ora ulteriormente sviluppata grazie proprio alla collaborazione con BYD. È la prima suite di ADAS per il fuoristrada e saranno utilizzati per la prima volta sulla Fangchenbao 8, che dovrebbe debuttare sul mercato cinese nelle prossime settimane.

Una tecnologia per tutti i modelli del brand

Il sistema Qiankum ADS 3.0 è stato annunciato da Huawei ad aprile di quest’anno. Si tratta di un’evoluzione del precedente ADS 2.0 e, rispetto a questo, introduce la guida autonoma “senza mappa”. È in grado, quindi, di condurre un’auto, prevenire collisioni e affrontare percorsi anche quando si lascia l’asfalto per avventurarsi in fuoristrada.

Nella guida “urbana”, il sistema presenta inoltre una funzione di parcheggio migliorata e un più preciso riconoscimento della strada e dello scenario all’interno del quale ci si muove per una guida autonoma più precisa. Dopo la Fangchenbao 8, questa tecnologia di assistenza alla marcia che è adatta anche all’offroad sarà utilizzata anche su altri modelli del brand “4x4” di BYD: la Fangchenbao 5, che è già in commercio, e la Fangchenbao 3, SUV compatto dalle forme squadrate e che potrebbe attestarsi come una sorta di Suzuki Jimny elettrica e made in China.