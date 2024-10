L’hanno chiamato Green Turle, probabilmente perché promette di produrre tanta elettricità “verde”, pari al consumo medio annuo di 385.000 famiglie, e probabilmente perché, guardando il rendering dall’alto, sembra di vedere le placche che compongono le testuggini di una tartaruga.

Comunque la si veda, parliamo di uno dei più grandi parchi per sistemi d’accumulo in Europa, che sorgerà nel 2028 a Dilsen-Stokkem, in Belgio, per immagazzinare fino a 2.800 megawattora (MWh) di energia rinnovabile da immettere nella rete quando ce ne sarà bisogno.

Inizio lavori nel 2025

In progettazione dalle parti della società di consulenza ingegneristica svedese Sweco per conto di GIGA Storage Belgium, il complesso fornirà infatti elettricità pulita nei momenti bui di solare ed eolico, riducendo così la dipendenza del Paese dalle centrali a gas.

Coi lavori che partiranno nel 2025, Green Turtle vanterà anche 700 megawatt (MW) di potenza e aiuterà l’Unione europea a raggiungere i suoi obiettivi green al 2030, che prevedono una penetrazione delle rinnovabili pari al 42,5%.