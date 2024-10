L'attesa è stata lunga, ma alla fine ha ripagato le aspettative. Ecco finalmente che Scout, brand "americano" di Volkswagen, mostra le sue prime due vetture: un SUV e un pick-up di grosse dimensioni che hanno un'anima votata all'avventura e al tempo libero.

Volkswagen America aveva fatto grandi promesse: il ritorno di un nome storico, un nuovo software, un nuovo stabilimento e capacità fuoristradistiche da prima della classe. I dubbi però restavano, almeno fino a quando non sono state mostrate le due concept. Vi presentiamo la Traveller (SUV) e la Terra (pick-up).

BEV o Range Extender

Fotogallery: Scout Traveler (SUV) e Terra (Pickup)

9 Foto Scout Motors

Elettriche o con range extender

Le due auto sono chiaramente elettriche. Lo si sapeva. Però, oltre alle versioni esclusivamente a batteria, saranno disponibili anche in variante range extender. Le prime avranno autonomia di 350 miglia (560 km circa), mentre le seconde di 500 miglia (800 km circa).

Le due nuove Scout si rifanno ai veicoli costruiti in passato dalla International Harvester, che avevano doti fuoristradistiche eccezionali. Qui si è cercato di replicare il concetto con un telaio tubolare progettato espressamente per veicoli elettrici. È stato pensato per essere prodotto seguendo il concetto di "architetture di zona" introdotto da Rivian per semplificare i processi e che Volkswagen, che di Rivian è partner, ha mutuato. Per inciso: queste due Scout ricordano abbastanza R1S e R1T.

Traveler, il SUV di Scout

Ma Scout va oltre Rivian. Per esempio, introducendo una piattaforma a 800 volt che garantisce maggiore efficienza e maggiore velocità di ricarica, che dovrebbe essere di 350 kW. Significa che per passare dal 10% all'80% ci vorranno circa 20 minuti. Forse meno. Le auto sono dotate anche di ricarica bidirezionale.

Fino a 4 motori o con differenziali meccanici

Parlando di mobilità in offroad, le Scout saranno disponibili anche in versioni dotate di 4 motori elettrici, uno per ruota. Su modelli meno sofisticati (con un numero di motori inferiore) la capacità fuoristradistica sarà garantita da differenziali anteriori e posteriori a bloccaggio meccanico: una vera rarità su modelli elettrici.

Possono affrontare guadi di anche 1 metro

Tornando alla versione con 4 motori, questa dovrebbe essere capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e avere capacità di carico (molto considerate negli USA) da oltre 10.000 libbre (4.500 kg). Restando sul tema "offroad", la Casa dichiara che con ruote da 35 pollici, le più grandi disponibili, si potranno affrontare guadi profondi un metro.

E gli interni?

Scout è stata chiara con InsideEVs US: l'azienda non ha intenzione di commettere lo stesso errore di molti concorrenti (e persino della sua Casa madre) e di rinunciare completamente ai pulsanti. La Terra e la Traveler offrono bottoni fisici dall'aspetto robusto per i comandi principali, con accenti di robustezza in tutto l'abitacolo.

La nuova interfaccia software di Scout si chiamerà "Scout Community UX"

Le immagini del concept mostrano un design molto curato, con sedili in pelle/similpelle marrone e accenti in tessuto. Il software resta un'incognita, vista la parentela con Volkswagen, ma la collaborazione con Rivian potrebbe portare grandi benefici in questo senso. Più che per la tecnologia, che pure non manca, però le due Scout cercheranno di fare breccia sui clienti per la loro lunga lista di accessori per la vita all'aria aperta. Il tetto retrattile di enormi dimensioni, il sedile a tre posti affiancati, i tanti optional per ogni esigenza.

Il tetto "Top Cabana": optional per il Traveler.

Si parte da 50.000 dollari

Parlando di prezzi, in molti si aspettavano una brutta notizia. Invece le Scout, che saranno vendute solo negli USA, hanno un listino ragionevole. Compresi i crediti d'imposta, la Traveler partirà "da 50.000 dollari" (circa 45.000 euro). La versione pick-up partirà da circa 51.500 dollari, sempre tenendo conto del credito d'imposta. Ignorando il credito d'imposta - che potrebbe cambiare in qualsiasi momento - entrambi i veicoli partiranno da meno di 60.000 dollari (54.000 euro).

Ha un aspetto molto simile a Rivian

Le Scout Terra e Traveler saranno vendute direttamente ai consumatori attraverso i negozi specializzati. Addio concessionarie, quindi. Ciò significa prezzi fissi e nessun ricarico, cosa che può essere difficile da evitare per molti dei concorrenti più desiderati della Scout.

Il Traveler ha una ruota di scorta full-size appesa dietro

Ma questo comporta anche un rischio: la Scout dovrà distribuire i negozi rapidamente, soprattutto se vogliono catturare gli acquirenti delle zone rurali che saranno più entusiasti di un fuoristrada. L'azienda deve anche trovare un modo per differenziarsi da Rivian, un altro marchio di EV adventure. Ora la cattiva notizia: le Scout non arriveranno prima del 2027, più probabilmente 2028.