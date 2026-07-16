Batterie cinesi oltre il megawatt senza fondere tutto

Quanto possono spingersi in alto potenze di ricarica e correnti in gioco senza mettere a rischio le batterie?

In Cina una parte della risposta arriva dai State Science and Technology Progress Awards, che hanno premiato i sistemi software di BYD, Geely e Changan per la gestione di sicurezza di accumulatori e telai elettrici. Al centro dei riconoscimenti ci sono protocolli condivisi per controllo termico, chassis intelligenti ridondanti e processi di saldatura di precisione, nati da progetti ingegneristici congiunti e non da singole iniziative di marchio.

Il fil rouge è chiaro: permettere a celle e veicoli di gestire correnti elevate e ricariche ad altissima potenza, contenendo temperature e difetti strutturali. La ricerca di base su sistemi batteria ad alta sicurezza e lunga durata è stata portata avanti da un gruppo che include Changan Automobile, China Automotive Engineering Research Institute, Calb e BYD. Secondo i promotori, questi lavori hanno già trovato sbocco commerciale, con circa 100.000 veicoli “flash-charging” in circolazione sulle strade domestiche.

Software di controllo batterie: standard comuni, hardware diversi

Il cuore dei riconoscimenti, lato batterie, è un sistema di controllo termico pensato per gestire correnti elettriche molto intense. Il progetto, dedicato a “high-safety, long-life power battery systems”, nasce come sforzo congiunto: oltre a Changan e BYD, coinvolge il China Automotive Engineering Research Institute e Calb, con l’obiettivo di definire protocolli standardizzati per l’uso delle celle su reti ad alto amperaggio, mantenendole al riparo da fenomeni di corrosione acida e da stress strutturali.

Il nodo è la ricarica rapida: per normativa, le celle devono restare sotto i 65 °C, mentre l’immissione di potenze elevate tende a far salire rapidamente le temperature. Il sistema premiato prevede un software in grado di monitorare le celle più volte al secondo, individuando tempestivamente i “hot spot”.

Questo consente, secondo i promotori, di avvicinarsi ai limiti massimi di potenza di ricarica riducendo il rischio di degrado accelerato o cortocircuiti, grazie anche all’intervento anticipato dei circuiti di raffreddamento.

Un linguaggio software comune per batterie molto diverse

L’elemento forse più interessante è che il “salto” premiato riguarda il software, non l’hardware. Le case continuano a sviluppare celle e pacchi batteria del tutto differenti per forma, chimica e integrazione a bordo: il progetto non impone una geometria o un layout unificato, ma definisce le regole di tracciamento con cui le centraline leggono e interpretano i dati batteria fino alla scala del millisecondo.

In pratica, il sistema stabilisce quando e come attivare il raffreddamento, come reagire a variazioni improvvise di temperatura o corrente, e come restare entro i limiti di sicurezza definiti, lasciando intatta la libertà progettuale sulle celle.

10 Fonte: Motor1.com

Così, ad esempio, BYD continua a puntare su celle al Litio Ferrofosfato rettangolari, lunghe e portanti, usate come elementi strutturali del telaio, mentre Changan dichiara di concentrarsi su celle ad alta stabilità con un obiettivo di 5.000 cicli di durata. Il riconoscimento statale fornisce quindi una sorta di “blueprint” condiviso per la sicurezza, senza toccare densità energetiche e packaging, che restano campo di concorrenza tra marchi.

Golden Shield, celle short-blade Geely e 100.000 EV a ricarica lampo

Changan sottolinea che questo premio è una validazione della propria tecnologia Golden Shield, adottata sui modelli passeggeri del marchio Deepal. Secondo l’azienda, la partecipazione al progetto e il riconoscimento ottenuto confermano le scelte fatte in termini di gestione termica e durata delle celle nei propri veicoli.

Geely presenta la sua batteria LFP da 1 milione di km Foto di: Geely

La stessa base di ricerca multi-brand è indicata come supporto anche per altri sistemi ad alta potenza, inclusi i piattaformi ad alta accettazione che hanno validato, in fase di test statali, le celle short-blade di Geely con un picco di input certificato di 1.093 kW. Secondo i promotori del progetto, il lavoro congiunto è già passato dalla fase di laboratorio al mercato, con circa 100.000 veicoli abilitati alla “flash-charging” oggi operativi in Cina, basati su queste logiche di controllo condivise pur con batterie fisicamente diverse.

Chassis elettrici intelligenti e frenata rigenerativa “spinta”

Un secondo filone premiato riguarda i telai elettrici intelligenti, anch’essi al centro di un progetto congiunto. Questa volta a guidare i lavori è Tsinghua University, in partnership con costruttori come BYD, Geely e Great Wall Motors. L’obiettivo è un’architettura “fail-operational”: in caso di interferenze o problemi sulle linee digitali primarie, il veicolo deve poter restare controllabile, grazie soprattutto a sistemi frenanti elettromeccanici con i più alti livelli di sicurezza funzionale indicati dal progetto.

Oltre alla ridondanza, questi chassis vengono utilizzati per spremere di più in termini di efficienza. Gli algoritmi di frenata rigenerativa, secondo i promotori, sono stati ottimizzati per recuperare quanta più energia possibile in decelerazione e restituirla direttamente al pacco batteria. Il risultato dichiarato è un’estensione dell’autonomia reale in città fino al 15%. Queste soluzioni strutturali sono pensate per lavorare di concerto con le funzioni di assistenza alla guida su piattaforme premium di prossima generazione, in particolare nella gestione della stabilità laterale e delle curve ad alta velocità.

Saldature sotto controllo e ricarica ultra-rapida fino a 1.500 kW

I riconoscimenti toccano anche il mondo produttivo, con un focus sulle linee di saldatura di precisione per componenti strutturali leggeri a parete sottile. Il progetto premiato ha introdotto sistemi di monitoraggio in tempo reale “a ciclo chiuso” per la saldatura a resistenza: l’idea è misurare costantemente la qualità del giunto e modulare istantaneamente la corrente per evitare deformazioni dei pannelli durante l’assemblaggio.

Secondo quanto riportato, questi sistemi automatizzati garantiscono una maggiore uniformità della resistenza delle giunzioni tra acciai altoresistenziali e pannelli in alluminio, con una riduzione significativa dei difetti di fabbrica su più impianti di assemblaggio. La standardizzazione delle tecnologie lato veicolo viene collegata direttamente alla possibilità di scalare rapidamente l’infrastruttura di ricarica ad alta tensione in Cina: i costruttori stanno infatti sviluppando reti proprietarie a potenze molto elevate, con colonnine terminali capaci di erogare fino a 1.500 kW di picco.

Reti HPC domestiche e competizione tecnologica cinese

Queste installazioni, secondo i promotori, sfruttano gli hardware di ultima generazione ad altissima potenza per ridurre drasticamente i tempi di ricarica, mantenendo al contempo velocità di accettazione energetica compatibili con la durabilità a lungo termine delle batterie delle diverse gamme dei costruttori coinvolti. Il legame con i progetti su software batteria, chassis intelligenti e processi di saldatura è diretto: veicoli e infrastrutture devono essere pensati sin dall’origine per reggere correnti e sollecitazioni che, fino a poco tempo fa, stavano solo nei laboratori.

Per chi guarda dalla prospettiva europea, questi premi raccontano una strategia: BYD, Geely, Changan e gli altri attori cinesi puntano a condividere una parte del “linguaggio” tecnico – software di controllo, protocolli di sicurezza, standard produttivi – continuando però a differenziarsi su celle, piattaforme e servizi. Il risultato è un ecosistema dove coesistono batterie strutturali, celle short-blade ad altissima accettazione e pianali intelligenti, ma che si appoggia su regole comuni quando si parla di sicurezza, rigenerazione e capacità di digerire potenze nell’ordine del megawatt.