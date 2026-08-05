Quanto costa la Hyundai da 650 CV

La Hyundai Ioniq 6 N arriva ufficialmente sul mercato italiano. Forte di una potenza massima di 650 CV, dello scatto da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e di una ricca dotazione tecnologica sviluppata dalla divisione sportiva N, rappresenta l'evoluzione più estrema della IONIQ 6.

In Italia è disponibile in un unico allestimento a partire da 78.000 euro.

Hyundai Ioniq 6 N, prezzo e dotazione

La Ioniq 6 N è disponibile in un solo allestimento, denominato b, che include già praticamente tutto l'equipaggiamento disponibile.

Il prezzo di listino è fissato a 78.000 euro, cifra che comprende il powertrain bimotore da 650 CV, la batteria da 84 kWh e una dotazione estremamente completa sia sotto il profilo sportivo sia per quanto riguarda comfort e tecnologia.

Hyundai Ioniq 6 N Foto di: Hyundai

All'esterno spiccano i cerchi forgiati da 20", sviluppati per migliorare aerodinamica e prestazioni, insieme ai fari anteriori Matrix LED, al portellone elettrico, alle sospensioni elettroniche ECS, agli specchietti regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente e ai vetri posteriori oscurati.

L'abitacolo richiama immediatamente il DNA della divisione N grazie ai sedili sportivi rivestiti in pelle e tessuto, al volante sportivo riscaldabile con pulsante N Grin Boost e paddle dedicati alla frenata rigenerativa, oltre alla pedaliera in metallo e all'illuminazione ambientale. Non mancano il climatizzatore automatico bizona, i sedili anteriori e posteriori riscaldabili e la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi elettrici sia all'interno sia all'esterno della vettura.

Hyundai Ioniq 6 N, gli interni Foto di: Hyundai

Sul fronte tecnologico troviamo la doppia schermata da 12,3" composta dalla strumentazione digitale SuperVision e dal display centrale dell'infotainment con navigatore integrato, Apple CarPlay e Android Auto wireless. La dotazione comprende inoltre Head-Up Display, Digital Key 2.0, impianto audio premium Bose a otto canali con subwoofer, servizi connessi Bluelink e aggiornamenti software Over The Air.

Per chi desidera un livello ancora superiore è disponibile il Plus Pack, proposto a 4.000 euro, che aggiunge sedili sportivi N rivestiti in pelle e Alcantara, sedili anteriori ventilati, specchietti retrovisori digitali e tetto panoramico apribile.

Hyundai Ioniq 6 N, prestazioni e autonomia

Il cuore della Hyundai è il powertrain elettrico composto da due motori, uno per asse, che sviluppano una potenza massima di 650 CV e una coppia di 770 Nm. Grazie alla funzione N Launch Control, la berlina coreana accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,2 secondi, mentre la velocità massima raggiunge 257 km/h.

L'alimentazione è affidata a una batteria da 84 kWh, abbinata all'architettura elettrica a 800 Volt della piattaforma E-GMP. Questa soluzione permette di effettuare ricariche ultrarapide in corrente continua, passando dal 10 all'80% della capacità in circa 18 minuti. L'autonomia dichiarata raggiunge 487 km nel ciclo WLTP, con un consumo medio di 18,7 kWh/100 km.

Sulla Ioniq 6 c'è anche il sistema N e-Shift simula il funzionamento di un cambio a doppia frizione, ricreando cambiate virtuali e limitatore proprio come su una sportiva con motore termico. A questo si aggiunge il sistema N Active Sound+, che riproduce differenti sonorità per aumentare il coinvolgimento del conducente.

Non mancano poi l'N Grin Boost, che libera temporaneamente tutta la potenza disponibile, il N Torque Distribution per la gestione della coppia tra i due assi, il N Drift Optimizer, studiato per facilitare le derapate in pista, il N Track Manager, dedicato alla registrazione delle sessioni in circuito, e il sistema N Battery, che gestisce il raffreddamento della batteria con modalità dedicate alle diverse condizioni di utilizzo.

Fotogallery: Hyundai Ioniq 6 N