Il nuovo camper elettrico Nissan ha 657 km di autonomia

Nissan collabora con l’azienda tedesca specializzata in camper Eifelland per realizzare una versione del furgone elettrico Interstar-e pensata per ospitare quattro persone. Da fuori sembra un normale e-van della Casa nipponica, ma all’interno offre di più.

Col suo pacco batterie, promette autonomia adeguata all'utilizzo come camper, fornendo al tempo stesso abbastanza energia per alimentare i servizi di bordo senza fonte esterna. Il suo nome? Nissan Interstar-e Relax.

Autonomia e ricarica

Partiamo dalle celle. L’unità da 87 kWh garantisce 657 km di autonomia (in ciclo WLTP), sufficienti per la maggior parte delle persone che viaggiano in camper. È vero che alcuni diesel offrono percorrenze superiori e fanno rifornimento più rapidamente e in luoghi più comodi, ma i numeri dell'Interstar-e Relax dovrebbero bastare. In caso contrario, il Relax ricarica fino a 130 kW, anche se Nissan non dichiara il tempo per passare dal 10% all’80%.

Il cockpit del Nissan Interstar-e Relax Foto di: Nissan

Uno degli elementi che contribuiscono all'autonomia è la potenza - ridotta - del singolo motore elettrico. Così il camper eroga 105 kW (143 CV) e 300 Nm di coppia. Lecito, dunque, aspettarsi uno 0-100 km/h piuttosto lento.

Cucina, letto matrimoniale e piano cottura

La velocità, però, non deve essere il fiore all'occhiello del veicolo, come - in fondo - suggerisce il nome Relax. Per rendere il soggiorno a bordo più confortevole, il camper è rifinito meglio di alcuni piccoli appartamenti da città ed è anche più spazioso. Dispone di una piccola cucina, di un letto matrimoniale e di uno spazio di stivaggio sotto al letto.

La cucina Foto Di: Nissan Il letto matrimoniale Foto Di: Nissan

I sedili anteriori possono ruotare all’indietro per rivolgersi verso la cucina (naturalmente a veicolo fermo), mentre i sedili posteriori possono essere spostati su binari lungo l’area abitativa o rimossi del tutto. All’interno è più curato di quanto ci si aspetti, con mobili e piani di lavoro in vero legno, un frigorifero da 90 litri e un piano cottura a induzione.

Quando il Relax è utilizzato come camper (e non semplicemente come van), il pacco batterie alimenta ciò che si trova all’interno. Ma attenzione all’autonomia residua: cucinare o consumare energia durante la ricarica, invece, renderà tutto più semplice. I dispositivi sono comunque a basso consumo.

Il prezzo in Europa è di di 89.900 euro.

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