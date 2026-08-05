Il nuovo camper elettrico Nissan ha 657 km di autonomia
Ospita quattro persone, ha cucina, frigorifero e vuole offrire tanto Relax
Nissan collabora con l’azienda tedesca specializzata in camper Eifelland per realizzare una versione del furgone elettrico Interstar-e pensata per ospitare quattro persone. Da fuori sembra un normale e-van della Casa nipponica, ma all’interno offre di più.
Col suo pacco batterie, promette autonomia adeguata all'utilizzo come camper, fornendo al tempo stesso abbastanza energia per alimentare i servizi di bordo senza fonte esterna. Il suo nome? Nissan Interstar-e Relax.
Autonomia e ricarica
Partiamo dalle celle. L’unità da 87 kWh garantisce 657 km di autonomia (in ciclo WLTP), sufficienti per la maggior parte delle persone che viaggiano in camper. È vero che alcuni diesel offrono percorrenze superiori e fanno rifornimento più rapidamente e in luoghi più comodi, ma i numeri dell'Interstar-e Relax dovrebbero bastare. In caso contrario, il Relax ricarica fino a 130 kW, anche se Nissan non dichiara il tempo per passare dal 10% all’80%.
Il cockpit del Nissan Interstar-e Relax
Uno degli elementi che contribuiscono all'autonomia è la potenza - ridotta - del singolo motore elettrico. Così il camper eroga 105 kW (143 CV) e 300 Nm di coppia. Lecito, dunque, aspettarsi uno 0-100 km/h piuttosto lento.
Cucina, letto matrimoniale e piano cottura
La velocità, però, non deve essere il fiore all'occhiello del veicolo, come - in fondo - suggerisce il nome Relax. Per rendere il soggiorno a bordo più confortevole, il camper è rifinito meglio di alcuni piccoli appartamenti da città ed è anche più spazioso. Dispone di una piccola cucina, di un letto matrimoniale e di uno spazio di stivaggio sotto al letto.
I sedili anteriori possono ruotare all’indietro per rivolgersi verso la cucina (naturalmente a veicolo fermo), mentre i sedili posteriori possono essere spostati su binari lungo l’area abitativa o rimossi del tutto. All’interno è più curato di quanto ci si aspetti, con mobili e piani di lavoro in vero legno, un frigorifero da 90 litri e un piano cottura a induzione.
Quando il Relax è utilizzato come camper (e non semplicemente come van), il pacco batterie alimenta ciò che si trova all’interno. Ma attenzione all’autonomia residua: cucinare o consumare energia durante la ricarica, invece, renderà tutto più semplice. I dispositivi sono comunque a basso consumo.
Il prezzo in Europa è di di 89.900 euro.
Fotogallery: Nissan Interstar-e Relax
Consigliati per te
Quanto costa la Hyundai da 650 CV
Come va Slate Truck, il veicolo elettrico economico di Jeff Bezos
Sono Motors insolvente: ora è fallita anche l’attività solare
Non solo batterie: il calore può accumulare energia come il litio
Cabrio elettriche: quali si possono comprare oggi
A cosa serve questo veicolo elettrico range extender senza conducente?
Con il restyling la smart #1 introduce anche la ricarica lampo