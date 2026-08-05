A cosa serve questo veicolo elettrico range extender senza conducente?

L’Esercito degli Stati Uniti vuole una nuova generazione di veicoli capaci di trasportare materiali in aree pericolose in modo silenzioso e senza esporre il personale a rischi. Per riuscirci, ha assegnato ad American Rheinmetall un contratto di 18 mesi per sviluppare e consegnare i veicoli terrestri senza equipaggio (UGV), che utilizzeranno un powertrain ibrido sviluppato dalla californiana Harbinger.

L'azienda è nota per il suo chassis utilizzabile su veicoli commerciali e adattato a impieghi militari. Il sistema abbina un motore elettrico ad alta coppia a un piccolo motore a benzina che ricarica le batterie quando non è disponibile una colonnina o che fornisce energia all’esterno. Il costruttore lo definisce un sistema ibrido plug-in, ma in realtà si tratta di un powertrain elettrico ad autonomia estesa (EREV), perché non esiste collegamento fisico tra il motore a benzina e le ruote.

Autonomia oltre gli 800 km

I veicoli Praesidia di Harbinger, che faranno da base ai nuovi UGV di American Rheinmetall, erogano fino a 350 kW di potenza verso sistemi esterni, con 48 kW di potenza continua forniti dal motore a benzina e un inverter di bordo da 15 kW per uscita AC split-phase. Il pacco batterie ad alta tensione gestisce la restante parte.

Il motore ibrido del veicoli Foto di: Harbinger Motors

In termini di autonomia, il chassis ibrido militare supera gli 805 km con il pieno di benzina e la batteria completamente carica, con un’autonomia in modalità elettrica di circa 169 km. La startup californiana propone tre passi: 401 cm, 452 cm e 528 cm, ma American Rheinmetall non ha indicato quali saranno utilizzati per gli UGV destinati all’U.S. Army.

Ciascuno di questi ha comunque una massa complessiva a pieno carico compresa tra 7.257 kg e 11.793 kg, con un carico utile massimo di 8.165 kg.

L’architettura Praesidia di Harbinger integra la tecnologia drive-by-wire, consentendo ad aziende terze di installare equipaggiamenti senza preoccuparsi di come guidare il veicolo: una buona notizia per American Rheinmetall.

Ma l’appaltatore della difesa si è avvalso dell’aiuto anche di altre due aziende: Forterra, che fornirà il software di guida autonoma che permetterà al veicolo di muoversi e operare con un intervento umano minimo, e Primordial Labs, che integrerà l'interfaccia uomo-macchina Anura, che converte i comandi vocali in linguaggio naturale in input per il veicolo.