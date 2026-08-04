Addio alla versione base della smart #5: come cambia la gamma

La gamma della smart #5 si aggiorna. La divisione europea del marchio l'aveva annunciato giorni fa, mettendo al centro dell’attenzione la nuova variante Premium AWD, col debutto proprio in Italia, dove è presente sul configuratore.

La versione base a 400 volt è invece scomparsa. Si trattava della variante Pro da 250 kW, l’unica dotata di batteria LFP da 76 kWh lordi e architettura - appunto - a 400 volt. Tutte le altre montano invece una batteria NMC da 100 kWh lordi, che grazie al sistema a 800 volt garantisce ricariche molto rapide. Ora la gamma si presenta così

smart #5: spariscono Pro e Pulse

Nel dettaglio, la tabella mostra che la versione Pro è stata eliminata e che la variante Pulse è stata sostituita dalla nuova Premium AWD. La Pro compare solo (come versione model year 2025) nel confronto tra modelli.

Versioni della Smart #5 in Italia Foto di: smart

Come la Pulse, anche la Premium AWD offre trazione integrale da 432 kW e una batteria da 100 kWh. Prestazioni, autonomia e perfino la massa a vuoto sono identiche (2.845 kg). Con l’uscita di scena della Pro, tutte le versioni dispongono di un sistema a 800 volt. Ma sale anche il prezzo d’ingresso.

Il terzo punto dell’elenco novità di smart riguarda tre nuove opzioni di allestimento interno, ciascuna abbinata al colore della carrozzeria.

Arriva la Black Collection

Come suggerisce il nome, la smart #5 Premium AWD è una variante a trazione integrale della smart #5 Premium, finora sempre a trazione posteriore. L’equipaggiamento della Premium AWD è lo stesso della Premium. Comprende un impianto audio Sennheiser, sedili anteriori in pelle ventilati, sedili posteriori riscaldabili e doppi vetri. Anche la Summit Edition non è più proposta in Italia; al suo posto arriva la nuova serie speciale Black Collection.

Eleganti in nero: i tre modelli Black Collection basati su smart #1 (a destra), #3 (a sinistra) e #5 Foto di: smart

La serie identifica versioni speciali in nero di tutte le tre gamme – #1, #3 e #5. La base è la versione Pro+. Il sovrapprezzo è di 600 euro. Di più si hanno dettagli esterni neri su griglia, diffusore posteriore e minigonne laterali, oltre a barre portatutto sul tetto nere e cerchi neri specifici per ciascun modello. Sulla smart #1 i cerchi sono da 18 pollici, mentre su smart #3 e smart #5 misurano 19 pollici. Tutti i modelli Black Collection hanno inoltre vetri laterali oscurati.