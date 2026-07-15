La Subaru Uncharted sfida l'autostrada: ecco i veri km

La Subaru Uncharted sta rapidamente assumendo un ruolo centrale nella strategia del marchio. Dopo essere diventata negli USA l'elettrica Subaru più venduta nel secondo trimestre, superando sia la Solterra sia la più recente Trailseeker (i dati sono di Cox Automotive), il modello è stato sottoposto a una prova di autonomia autostradale per verificare quanto siano realistici i valori dichiarati.

Il test, condotto a velocità costante di 113 km/h negli Stati Uniti, ha coinvolto la versione GT, quella più potente, ma anche con l'autonomia omologata più contenuta della gamma.

Un test realistico per verificare l'autonomia

La prova è stata realizzata da Tom Moloughney, giornalista di InsideEVs US e autore del canale State of Charge, seguendo una procedura pensata per riprodurre condizioni di utilizzo costanti.

Prima della partenza la batteria da 74,7 kWh lordi è stata ricaricata al 100%, gli pneumatici sono stati portati alla pressione raccomandata dal costruttore e il climatizzatore è stato impostato tra 20 e 21 °C con ventilazione minima. L'auto ha viaggiato sempre in modalità ECO mantenendo una velocità di 113 km/h.

Nel corso del test l'efficienza è migliorata progressivamente. Con il 75% della batteria residua erano già stati percorsi 108,9 km, mentre a metà carica il contachilometri segnava 221,1 km e il consumo medio era salito a 6,1 km/kWh.

La prova si è conclusa con una percorrenza complessiva di 410,6 km prima dell'esaurimento della batteria, pari a un consumo medio di 16,35 kWh ogni 100 km.

52 Fonte: Subaru

I risultati e il confronto con i dati ufficiali

La Subaru Uncharted GT utilizza un sistema a doppio motore elettrico con trazione integrale che sviluppa 249 kW, equivalenti a 338 CV, e 438 Nm di coppia. Secondo la procedura di omologazione EPA statunitense, questa versione può percorrere fino a 439 km con una ricarica completa.

Il risultato ottenuto nel test autostradale è quindi inferiore di circa il 6,6%, una differenza contenuta considerando che il dato EPA combina percorsi urbani ed extraurbani e non rappresenta un utilizzo esclusivamente autostradale.

Il consumo registrato durante la prova è stato inoltre più favorevole rispetto a quello preso come riferimento dall'EPA, con un valore reale inferiore del 12,3%. Resta comunque da valutare quale versione della gamma sia la più interessante.

In Italia la gamma della Subaru Uncharted parte da 39.900 euro per la versione d'ingresso a trazione anteriore, equipaggiata con un motore da 167 CV e una batteria da 57,7 kWh.

La variante da 224 CV, anch'essa a trazione anteriore, ma con accumulatore da 77 kWh, è proposta a partire da 44.900 euro, mentre la versione a trazione integrale AWD ha un prezzo di listino che parte da 47.900 euro.