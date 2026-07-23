Le microcar elettriche continuano a guadagnare terreno in Europa e Ligier aggiorna la propria proposta con una novità destinata a incidere soprattutto sull'utilizzo quotidiano. La JS50 elettrica 2026 introduce infatti una nuova batteria da 11 kWh, destinata sia alla versione L6e sia alla più potente L7e, con l'obiettivo di aumentare l'autonomia e ridurre i compromessi tipici dei quadricicli leggeri.

Secondo il Costruttore, il nuovo accumulatore permette di raggiungere fino a 164 km nel ciclo WMTC, valore che colloca la JS50 tra le microcar con la maggiore percorrenza dichiarata della categoria.

Batteria LFP e cinque anni di garanzia

Il nuovo pacco batterie, denominato B11, utilizza celle al litio-ferro-fosfato (LFP), una chimica sempre più diffusa anche nel settore automotive grazie alla maggiore durata nel tempo e alla buona stabilità termica.

Ligier dichiara di aver sviluppato il sistema insieme con un partner europeo specializzato nella produzione di batterie per applicazioni industriali. L'accumulatore integra inoltre un sistema di riscaldamento che ne migliora il funzionamento alle basse temperature, fino a -20 °C.

La batteria è coperta da una garanzia di cinque anni, una delle più estese nel segmento delle microcar elettriche.

JS50 Ultimate Asphalt Grey Foto di: Ligier

Più energia anche per il comfort

L'aumento della capacità non serve soltanto a incrementare la percorrenza. Ligier spiega, infatti, che la disponibilità di maggiore energia consente di utilizzare senza particolari rinunce accessori come climatizzatore e servosterzo elettrico.

Elementi che sui quadricicli con batterie di capacità inferiore possono incidere sensibilmente sull'autonomia disponibile. La ricarica completa richiede circa sei ore collegando il veicolo a una comune presa domestica.

Tecnologia da auto compatta

La JS50 mantiene l'impostazione introdotta con il restyling del 2025. L'abitacolo propone un display touchscreen da 10 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, mentre tra gli equipaggiamenti disponibili figurano impianto audio Pioneer, telecamera posteriore, fari Full LED e climatizzatore.

Sul piano tecnico restano il telaio in alluminio, le sospensioni anteriori MacPherson e i freni a disco su tutte e quattro le ruote.

Gamma Ligier 2026 Foto di: Ligier

Prezzi

La Ligier JS50 elettrica B11 parte da 16.790 euro, prezzo identico per le versioni L6e e L7e. La gamma comprende cinque livelli di allestimento, fino alla Ultimate, che aggiunge cerchi da 16 pollici, climatizzatore, telecamera posteriore, indicatori di direzione dinamici e apertura elettrica del portellone.

Fotogallery: Gamma LIgier 2026