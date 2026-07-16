MAN avvia la produzione delle batterie per camion elettrici

L'elettrificazione dei veicoli industriali passa sempre più dalla capacità di produrre internamente i componenti strategici. Per questo MAN Truck & Bus ha avviato ufficialmente la produzione delle batterie destinate ai propri camion e autobus elettrici nello stabilimento di Norimberga, un investimento che rappresenta un passo importante nella trasformazione industriale del marchio tedesco.

Il progetto non riguarda soltanto la produzione di accumulatori, ma anche la riconversione del sito e la formazione del personale, con circa 400 posti di lavoro dedicati a una tecnologia destinata a diventare centrale nei prossimi anni.

Batterie per eTruck ed eBus

Nel nuovo impianto vengono assemblati i pacchi batteria destinati all'intera gamma elettrica MAN. Sono previsti tre diversi formati: uno dedicato al bus urbano Lion's City E e due progettati per gli eTruck eTGL, eTGM, eTGS ed eTGX, modelli con massa complessiva compresa tra 12 e 50 t.

MAN Norimberga, nel nuovo impianto vengono assemblati i pacchi batteria destinati all'intera gamma elettrica MAN Foto di: MAN Truck & Bus

L'attuale configurazione produttiva consente di realizzare fino a 50mila battery pack all'anno, ma il nuovo edificio M50 è stato progettato per arrivare, in base all'evoluzione della domanda, a una capacità di 100mila unità annue.

MAN Norimberga, l'attuale configurazione produttiva consente di realizzare fino a 50mila battery pack all'anno Foto di: MAN Truck & Bus

Le batterie utilizzano celle con chimica NMC (Nichel-Manganese-Cobalto), sviluppate specificamente per l'impiego sui veicoli commerciali. A gestirne il funzionamento è un sofisticato Battery Management System (BMS) che monitora costantemente lo stato delle celle, controlla la temperatura attraverso un sistema intelligente di riscaldamento e raffreddamento e, in caso di incidente, scollega immediatamente la batteria dal resto del veicolo tramite il sistema di emergenza ad alta tensione.

Produzione modulare e altamente automatizzata

Uno degli aspetti più innovativi del nuovo impianto è il sistema produttivo modulare. A differenza delle tradizionali linee di assemblaggio, la fabbrica non utilizza un ciclo produttivo fisso: ogni batteria segue un percorso personalizzato attraverso diverse stazioni di lavoro indipendenti.

MAN Norimberga, uno degli aspetti più innovativi del nuovo impianto è il sistema produttivo modulare Foto di: MAN Truck & Bus

Questo approccio permette di gestire contemporaneamente differenti versioni di batterie e di adattare rapidamente la produzione ai futuri sviluppi tecnologici senza dover riprogettare l'intera linea.

MAN Norimberga. La movimentazione dei componenti è affidata a veicoli a guida automatica (AGV) collegati tra loro Foto di: MAN Truck & Bus

Il processo è supportato da un elevato livello di digitalizzazione e automazione. La movimentazione dei componenti è affidata a veicoli a guida automatica (AGV) collegati tra loro che riforniscono le postazioni in modo autonomo, aumentando flessibilità ed efficienza.

Ogni batteria viene testata

Prima di lasciare la fabbrica, ogni batteria è sottoposta a un controllo finale completo. Il cosiddetto test "End of Line" comprende verifiche software, prove elettriche di carica e scarica, controlli sui moduli forniti dai supplier e test di tenuta per garantire la resistenza ad acqua, agenti atmosferici e lavaggi ad alta pressione.

MAN Norimberga. Prima di lasciare la fabbrica, ogni batteria è sottoposta a un controllo finale completo Foto di: MAN Truck & Bus

In totale vengono eseguiti 23 programmi di prova che analizzano circa 400 parametri per ogni singolo battery pack. Tutti i dati vengono archiviati e consentono a MAN di ricostruire la storia produttiva di ciascuna batteria anche a distanza di 15 anni, garantendo tracciabilità completa e controllo della qualità.

Fotogallery: MAN Norimberga la produzione delle batterie per camion elettrici