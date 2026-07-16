Il pick-up di Amazon costa meno di 25mila dollari

Le informazioni sul prezzo dello Slate sono arrivate poco alla volta. Inizialmente si parlava di un listino "sotto i 20mila dollari" grazie agli incentivi federali negli USA. Venuto meno il credito d'imposta, l'Azienda aveva indicato genericamente una fascia di prezzo "nei ventimila alti", senza però fornire cifre ufficiali.

Solo a fine giugno 2026 è stato annunciato un prezzo di partenza di 24.950 dollari, ma mancava ancora un dettaglio fondamentale: il costo di consegna che, negli Stati Uniti, è una voce obbligatoria del prezzo finale di ogni veicolo.

Ora anche questo tassello è stato chiarito. Il prezzo "chiavi in mano" della Slate sarà di 26.400 dollari, comprensivi di 1.450 dollari di spese di consegna.

Il costo di consegna più basso tra i pick-up

A confermarlo è stato Jeff Jablansky, responsabile PR e comunicazione di Slate, secondo cui i 1.450 dollari rappresentano il costo di consegna più basso tra tutti i pick-up attualmente in vendita negli Stati Uniti. Una scelta coerente, sostiene l'azienda, con l'obiettivo di mantenere il veicolo il più accessibile possibile anche nelle spese accessorie.

21 Fonte: Tim Levin/InsideEVs

Per contenere il prezzo, Slate ha rinunciato praticamente a tutte le dotazioni considerate ormai standard sulle auto moderne. La versione base non dispone di alzacristalli elettrici, specchietti regolabili elettricamente, sistema multimediale, radio o display centrale. Persino la vernice è assente: chi desidera un colore diverso dovrà ricorrere a un wrapping.

Slate Truck - Unico elemento di comfort a bordo, la telecamera posteriore, obbligatoria per la normativa USA Foto di: Tim Levin/InsideEVs

L'unico elemento tecnologico obbligatorio è la telecamera posteriore prevista dalla normativa federale che proietta le immagini sul piccolo display davanti al conducente. Tutto il resto, dagli altoparlanti agli accessori di comfort, sarà acquistabile separatamente attraverso il catalogo Slate oppure da produttori aftermarket che l'azienda dichiara di aver previsto già in fase di progettazione.

Dal pick-up al SUV con i kit dedicati

Di serie la Slate viene proposta come pick-up a due porte, con cabina singola e un cassone lungo cinque piedi (circa 1,52 m).

Slate Truck - Con un kit a pagamento si può trasformare il pick-up in un SUV Foto di: Tim Levin/InsideEVs

Chi desidera una configurazione diversa può acquistare lo Squareback SUV Kit per 5.000 dollari, oppure scegliere la variante SUV fastback da 7.000 dollari. Entrambi i kit includono la protezione antiribaltamento e gli airbag dedicati ai sedili posteriori, pur mantenendo la carrozzeria a due porte. Considerando anche le spese di consegna, la versione SUV più economica arriva così ad almeno 31.400 dollari.

Prestazioni essenziali

Sul piano tecnico, la Slate punta sulla semplicità più che sulle prestazioni. Il motore elettrico sviluppa 181 CV, trasmessi esclusivamente alle ruote posteriori, mentre la batteria garantisce un'autonomia omologata EPA di 205 miglia, pari a circa 330 km.

Slate Truck - il motore elettrico è essenziale e l'autonomia di poco più di 300 km Foto di: Tim Levin/InsideEVs

Numeri che non impressionano nel panorama attuale delle elettriche, ma perfettamente in linea con la filosofia del progetto: eliminare tutto ciò che non è indispensabile per mantenere basso il prezzo.

Un'alternativa senza rivali... almeno per ora

Oggi non esiste un pick-up elettrico che possa competere con la Slate sul fronte del prezzo. La Chevrolet Silverado EV parte infatti da circa 58.000 dollari nella versione Custom destinata ai privati, mentre la Tesla Cybertruck supera i 70.000 dollari.

Questa situazione, però, potrebbe non durare a lungo. Ford starebbe, infatti, preparando un pick-up elettrico da meno di 30mila dollari, previsto nel 2027, che dovrebbe offrire di serie quattro porte, uno schermo centrale e un equipaggiamento decisamente più completo.

Slate Truck Foto di: Tim Levin/InsideEVs

Nei SUV la concorrenza è già forte

Il confronto diventa più complicato se si considera la Slate equipaggiata con uno dei kit SUV. In questo segmento si trovano, infatti, modelli come la nuova Chevrolet Bolt EV e la Nissan Leaf, entrambe classificate come SUV, pur avendo dimensioni più vicine a quelle di una compatta.

Entrambe offrono maggiore autonomia, quattro porte, una dotazione di serie decisamente più ricca e tempi di ricarica simili. D'altra parte, nessuna delle due propone lo stesso livello di personalizzazione su cui punta Slate.

Più oggetto lifestyle che scelta razionale

La vera sfida per Slate potrebbe essere proprio questa. Sul piano del rapporto tra prezzo e dotazione, il pick-up si confronta con veicoli che offrono molto di più a cifre non troppo distanti.

Allo stesso tempo, però, negli ultimi anni è cresciuta una fascia di automobilisti che guarda con nostalgia ai veicoli essenziali, privi di tecnologie superflue, facili da riparare e altamente personalizzabili. È proprio a questo pubblico che la startup americana sembra rivolgersi.

Slate Truck Foto di: Tim Levin/InsideEVs

Resta però una domanda fondamentale: questi potenziali clienti si trasformeranno davvero in acquirenti oppure continueranno a sostenere l'idea del veicolo essenziale soltanto nei forum e sui social? La risposta arriverà entro la fine dell'anno, quando la Slate farà il suo debutto sul mercato americano.