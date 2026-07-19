Il vero limite delle auto elettriche non è l’autonomia

Nei prossimi anni milioni di batterie per auto elettriche arriveranno alla fine della loro prima vita utile. La domanda che il settore si pone è semplice: l’industria del riciclo sarà davvero pronta a gestire questa enorme quantità di accumulatori agli ioni di litio?

La risposta che emerge dagli studi scientifici pubblicati negli ultimi anni è articolata. Il riciclo delle batterie non è più considerato soltanto una fase finale del ciclo di vita delle auto elettriche, ma un elemento strategico per ridurre la dipendenza da materie prime critiche, contenere i costi e rendere più sostenibile l’intera filiera.

Litio, nichel, cobalto e grafite sono infatti materiali fondamentali per molte batterie moderne, ma la loro disponibilità dipende da catene di approvvigionamento globali spesso esposte a tensioni geopolitiche e variazioni dei prezzi. Secondo diverse analisi, senza un sistema efficace di recupero dei materiali il rischio è quello di spostare semplicemente il problema dalle batterie alle miniere e alla raffinazione.

Dalle materie prime al recupero: il riciclo diventa strategico

La crescita delle auto elettriche cambierà profondamente il mercato delle batterie. Studi condotti negli ultimi anni hanno mostrato come la scelta della chimica delle celle influenzi direttamente la quantità di materiali necessari e la vulnerabilità della filiera.

Le batterie LFP di Ford

Le batterie con maggiore presenza di nichel e cobalto, ad esempio, hanno un valore potenziale più alto in fase di recupero, mentre tecnologie come le batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), sempre più diffuse sulle auto elettriche per il loro costo inferiore e la maggiore durata, pongono nuove sfide economiche perché contengono meno metalli preziosi.

Anche per questo motivo il riciclo non può limitarsi al recupero dei materiali più costosi. La nuova frontiera è costruire un vero modello circolare, nel quale ogni componente della batteria venga recuperato e reimmesso nella produzione di nuove celle.

Un ruolo importante sarà giocato anche dalle normative. In Europa il Regolamento batterie 2023/1542 ha introdotto nuovi obblighi su raccolta, tracciabilità e contenuto minimo di materiali riciclati nelle nuove batterie. L’obiettivo è creare una filiera più indipendente dalle importazioni e spingere i produttori a progettare accumulatori più facili da recuperare.

Non basta riciclare: bisogna progettare batterie più sostenibili

La sostenibilità delle batterie non dipenderà solo dagli impianti di riciclo, ma anche da come vengono progettate fin dall’inizio. Smontare un pacco batteria moderno può essere un’operazione complessa: adesivi, strutture integrate e soluzioni costruttive pensate per aumentare rigidità e sicurezza possono rendere più difficile separare i componenti.

Per questo diversi studi stanno analizzando nuove soluzioni, come materiali più facilmente rimovibili, sistemi di fissaggio pensati per il disassemblaggio e componenti progettati già in ottica di recupero.

Le batterie usate potranno avere una seconda vita nello storage grazie al passaporto digitale che ne traccia stato e materiali.

Prima ancora del riciclo vero e proprio, inoltre, molte batterie potrebbero avere una seconda vita. Un accumulatore che non è più adatto all’uso su un’auto può ancora essere impiegato per sistemi di accumulo energetico domestico o industriale. Questo permette di allungarne la durata e rimandare il momento in cui sarà necessario recuperare i materiali.

Per rendere possibile questo passaggio sarà fondamentale anche il cosiddetto passaporto digitale della batteria, un sistema che raccoglie informazioni su origine, composizione, utilizzo e stato di salute dell’accumulatore. Conoscere la storia di una batteria permette infatti di decidere se riutilizzarla, ripararla o inviarla direttamente al riciclo.

Pirometallurgia, idrometallurgia e riciclo diretto: le tecnologie in campo

Oggi esistono diverse strade per recuperare i materiali dalle batterie esauste. I processi più diffusi utilizzano tecniche pirometallurgiche, basate su trattamenti ad alta temperatura, oppure idrometallurgiche, che sfruttano soluzioni chimiche per separare i diversi elementi.

Entrambe hanno vantaggi e limiti. I primi sono robusti e adatti a grandi quantità di materiale, ma richiedono molta energia. I secondi permettono recuperi più selettivi, ma sono più complessi da gestire.

Il riciclo diretto è considerato la strada più promettente: recupera materiali come il catodo mantenendone la struttura, riducendo energia e costi rispetto ai processi tradizionali. Foto di: Shutterstock

La tecnologia considerata più promettente per il futuro è il riciclo diretto, che punta a recuperare materiali ancora vicini alla loro struttura originale, soprattutto quelli del catodo, evitando di trasformarli nuovamente in materie prime di base. In questo modo sarebbe possibile ridurre consumi energetici e costi.

Parallelamente stanno emergendo soluzioni innovative come il bio-riciclo, che utilizza microrganismi per recuperare alcuni metalli, e nuovi processi chimici progettati per ridurre l’impatto ambientale.

Le nuove batterie cambieranno anche il riciclo

Il futuro del settore sarà ancora più complesso con l’arrivo di nuove tecnologie. Le batterie al sodio-ione, le LFP e quelle allo stato solido promettono vantaggi in termini di costi, sicurezza e disponibilità dei materiali, ma richiederanno processi di recupero specifici.

Le batterie allo stato solido, in particolare, potrebbero rappresentare una delle principali evoluzioni dell’auto elettrica, ma il loro riciclo richiederà nuove soluzioni industriali perché utilizzano materiali ed elettroliti differenti rispetto alle batterie tradizionali.

Una batteria CATL esposta al Salone di Shanghai

Secondo diversi studi, progettare oggi gli impianti di recupero senza considerare queste tecnologie sarebbe un errore. La filiera dovrà essere abbastanza flessibile da adattarsi a batterie diverse e a chimiche in continua evoluzione.

La prossima sfida è creare un ecosistema globale

Il riciclo delle batterie non sarà quindi soltanto una questione tecnologica, ma anche industriale e logistica. Serviranno impianti distribuiti in modo strategico, capaci di ridurre i costi di trasporto e collegare produttori, operatori del riciclo e aziende che utilizzeranno i materiali recuperati.

Anche l’intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo crescente, aiutando a classificare le batterie usate e scegliere il percorso migliore tra riutilizzo e riciclo.

La conclusione che emerge dalle ricerche degli ultimi anni è che il riciclo delle batterie non può essere considerato un problema da affrontare quando gli accumulatori saranno vecchi, ma deve essere progettato insieme alle batterie stesse.

La vera sfida dell’auto elettrica dei prossimi decenni non sarà soltanto produrre milioni di batterie, ma riuscire a farle entrare in un ciclo continuo, recuperando materiali preziosi e riducendo la dipendenza dalle risorse esterne.