Degrado batterie: la classifica 2026 delle auto più affidabili

Il degrado della batteria è una delle grandi incognite quando si acquista un’auto elettrica, ed è un aspetto particolarmente importante se si sta cercando un usato. Il chilometraggio fornisce alcune indicazioni e ha una correlazione con la perdita di capacità. Ma il solo contachilometri non può dire quanto bene o male sia invecchiata una EV.

Due batterie di auto elettriche apparentemente identiche, con un chilometraggio simile, possono invecchiare in modo molto diverso a seconda di come e dove vengono utilizzate, delle abitudini di ricarica e del modello di auto su cui sono installate. È questo che rende studi come quello di Carla, marketplace svedese di auto usate, particolarmente utili.

L’azienda ha raccolto 9.954 test sullo stato di salute delle batterie delle EV effettuati tra il 2022 e il 2026 per capire quali modelli conservino più capacità dopo anni di utilizzo e 100.000 chilometri percorsi, pari a circa 62.000 miglia, indicati dal contachilometri.

I risultati del test sullo stato di salute delle batterie

Carla ha rilevato che diverse EV molto diffuse mantengono ancora un livello di salute della batteria pari o superiore al 95%, e i modelli migliori si sono distinti in modo particolare.

I primi tre posti sono stati occupati tutti da modelli coreani. La vincitrice assoluta è stata la Kia e-Niro, il cui pacco batteria da 64 kWh ha conservato in media il 97,25% della capacità iniziale, seguita dalla meccanicamente affine Hyundai Kona Electric con il 97,18%. Si tratta di un degrado inferiore al 3%, un risultato notevolmente positivo.

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Al terzo posto si è classificata un’altra Kia, la EV6, dotata di batteria da 77,4 kWh, che ha fatto registrare un risultato del 95,95%. A seguire la Volvo XC40 Recharge, il cui pacco batterie con celle CATL conservava ancora il 94,70%, leggermente meglio della Polestar 2 con celle dello stesso fornitore, che ha ottenuto una media del 94,35%.

Polestar 2 Volvo XC40 Recharge

Subito dopo si è piazzata la BMW i3 con la batteria più grande da 42,2 kWh, introdotta nel 2019, sesta nel test con il 93,77%.

La e-Niro e la Kona Electric sono EV meno recenti e verrebbe da pensare che i modelli più nuovi possano fare ancora meglio grazie ai progressi della tecnologia delle batterie. Una possibile spiegazione è che entrambe le EV coreane siano relativamente delicate nel trattamento delle proprie batterie.

I loro pacchi batteria raffreddati a liquido si ricaricano a meno di 80 kW, un valore inferiore rispetto a quanto riescono a gestire molte EV più recenti, e questa minore potenza di ricarica dovrebbe contribuire a ridurre calore e intensità di corrente, fattori associati a un invecchiamento accelerato delle celle.

Allo stesso tempo la EV6 a 800 volt, al terzo posto, si ricarica circa tre volte più velocemente delle altre ed è andata molto vicina a eguagliare il loro basso livello di degrado. Il clima più fresco della Svezia potrebbe aver aiutato, anche se in teoria avrebbe dovuto favorire tutte le auto allo stesso modo.

Va anche ricordato che Hyundai ha sostituito interi pacchi batteria su decine di migliaia di prime Kona Electric dopo che celle difettose di LG Energy Solution erano state collegate ad alcuni incendi.

Non è chiaro se le auto con batterie sostituite siano state escluse, ma un numero elevato di pacchi sostitutivi presenti sul mercato potrebbe aver favorito i risultati della Kona. La strettamente imparentata e-Niro utilizzava invece celle fornite da un altro produttore e non era coinvolta nel richiamo che ha interessato circa 82.000 Kona Electric nel mondo.

Cosa emerge dallo studio svedese

Che cosa possiamo imparare ancora da questa ricerca? Tra i primi 20 veicoli testati da Carla, il degrado è rimasto sotto il 10%. L’ultima classificata, la Volkswagen ID.3, presentava comunque uno stato di salute medio della batteria pari al 91,79% dopo 100.000 chilometri percorsi.

Quest'analisi svedese rafforza quanto emerso da molte ricerche recenti sul degrado delle batterie. Sebbene il degrado esista, in genere è graduale e non corrisponde a quel crollo improvviso della capacità che molti potrebbero temere.

La classifica completa