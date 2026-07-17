Tutte le Case che hanno già venduto un milione di auto elettriche

Il milione di auto elettriche vendute è una soglia che fino a pochi anni fa sembrava irraggiungibile. Oggi, invece, rappresenta uno dei parametri con cui si misura la maturità di un costruttore nel passaggio alla mobilità a zero emissioni.

L'ultima Casa a raggiungere questo traguardo è Volkswagen, che ha superato il milione di vetture a zero emissioni consegnate considerando il solo marchio Volkswagen. Se invece si guarda all'intero Gruppo, il totale supera ormai i quattro milioni di auto elettriche vendute nel mondo.

La transizione sta prendendo forma

Per il costruttore di Wolfsburg il risultato ha un significato particolare. Nel giro di pochi anni è passato dall'essere uno dei simboli del motore termico a uno dei principali protagonisti dell'elettrificazione europea.

La piattaforma MEB ha permesso di sviluppare un'intera famiglia di modelli, dalla ID.3 alla ID.4, passando per ID.5, ID.7 e ID. Buzz, contribuendo a riportare il marchio ai vertici delle classifiche di vendita delle elettriche in numerosi mercati.

Volkswagen ID.3 Neo 2026 Foto di: Volkswagen

Volkswagen entra così in un gruppo ancora piuttosto ristretto di costruttori capaci di superare il milione di auto elettriche vendute.

Tutti dietro a Elon Musk

La prima a riuscirci è stata naturalmente Tesla. Dopo aver dimostrato che un'auto elettrica poteva competere con le migliori berline premium grazie a Model S, la Casa americana ha cambiato definitivamente scala con Model 3 e soprattutto con la Model Y, diventata in più occasioni l'auto più venduta al mondo indipendentemente dall'alimentazione.

Tesla Model Y Foto di: Tesla

Oggi il riferimento assoluto è però BYD. Il costruttore cinese ha costruito la propria crescita controllando direttamente la produzione delle batterie e ampliando rapidamente la gamma, dalle utilitarie ai SUV di fascia alta. In pochi anni è diventato uno dei principali protagonisti mondiali dell'elettrificazione e continua ad aumentare il divario rispetto a molti concorrenti.

BYD Atto 3 Evo Foto di: BYD

Ha superato il milione anche SAIC Motor, grazie soprattutto al successo della Wuling Hongguang Mini EV sul mercato cinese e alla crescita internazionale del marchio MG, sempre più presente anche in Europa con una gamma elettrica in continua espansione.

Tra i gruppi cinesi figura anche Geely, proprietario di marchi come Volvo, Polestar, Zeekr, Lotus e Lynk & Co. La strategia multi-brand ha permesso di raggiungere rapidamente volumi elevati, distribuendo l'offerta su segmenti molto diversi tra loro.

Volvo EX30

BMW è entrata nel club, Renault lo farà presto

L'ultimo nome di questo ristretto club è quello di BMW. Dopo aver aperto la strada con la i3 nel 2013, la Casa di Monaco ha ampliato progressivamente la gamma con modelli come i4, i5, iX e iX1, arrivando al milione di auto elettriche senza inseguire esclusivamente i volumi, ma mantenendo un posizionamento premium e margini elevati. E con il corso "Neue Klasse" i numeri sembrano destinati a crescere ancor più velocemente.

C'è poi il caso Renault. La Casa francese non ha ancora raggiunto il milione di auto elettriche vendute, ma ha superato quello del milione di auto elettriche prodotte. Si conferma così una delle candidate più credibili a riuscirci nei prossimi anni. Dopo aver aperto la strada con la Zoe, oggi la crescita è trainata dalla Renault 5 E-Tech, affiancata da Mégane e Scénic E-Tech e, presto, dalla nuova Renault 4.