A giugno il solare è la prima fonte di energia in Europa

L’energia solare alimenta sempre di più l’Europa. Secondo il think tank Ember, a giugno gli impianti fotovoltaici hanno prodotto 52 TWh di elettricità nel mese, coprendo il 25% dei consumi dell’Ue. Si tratta della prima volta che il Sole soddisfa un/quarto della domanda energetica mensile del continente e ne diventa la principale fonte di produzione.

Il fotovoltaico hanno infatti superato il nucleare (21%), il gas (15%), l’eolico (14%), l’idroelettrico (12%) e il carbone (8%). È il terzo primato dopo giugno 2025 e maggio 2026.

Caldo e nuovi impianti spingono il record

A favorire il risultato hanno contribuito sia le ondate di calore che interessano gran parte dell’Europa, aumentando la domanda di energia per il raffrescamento, sia la continua crescita della capacità installata. Le lunghe giornate estive consentono infatti ai pannelli solari di produrre grandi quantità di elettricità proprio quando i consumi aumentano.

Pannelli solari Foto di: Shutterstock

Negli ultimi 5 anni il fotovoltaico ha registrato una crescita costante. A giugno 2021 produceva appena 21 TWh, coprendo circa il 10% della domanda elettrica europea. Nel solo 2025 l’Unione europea ha aggiunto 65,1 GW di nuova capacità solare, consolidando il fotovoltaico come la tecnologia energetica in più rapida espansione.

Spagna e Germania guidano la corsa

Il record del continente si riflette anche nei singoli Paesi. Dall’inizio del 2026 ben 18 Stati membri hanno registrato nuovi massimi mensili per quota di elettricità prodotta dal Sole.

La Spagna ha superato per la prima volta il 34% della produzione elettrica mensile grazie al fotovoltaico, mentre la Germania ha raggiunto il 36%. Cresce anche la Polonia che, pur rimanendo uno dei Paesi europei più dipendenti dal carbone, copre col solare il 24% della produzione elettrica di giugno, dopo aver installato oltre 20 GW di nuovi impianti dal 2020.