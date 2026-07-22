Tesla integra Starlink nel Cybercab: a cosa serve?
Il robotaxi elettrico a guida autonoma non ha bisogno di connessione satellitare a internet. Ma...
Tesla integra il sistema satellitare Starlink V5 nel Cybercab. L'annuncio arriva con due post su X accompagnati da un'immagine che mostra l'antenna del servizio di connessione a internet installata sul tettuccio del veicolo elettrico a guida autonoma.
Al momento, però, le aziende non forniscono dettagli tecnici né spiegano quale sarà il ruolo della connessione satellitare. Tesla si limita ad affermare che "Starlink V5 è direttamente integrato nel Cybercab", mentre l'altra società di Elon Musk parla di "internet ad alta velocità dallo spazio per il futuro dei veicoli autonomi".
A cosa serve Starlink sul Cybercab?
L'integrazione solleva dunque alcuni interrogativi. Il sistema di guida autonoma Tesla, infatti, è progettato per funzionare in modo autonomo grazie al computer di bordo AI4. Il veicolo può così percepire l'ambiente, elaborare i dati e prendere decisioni senza disporre necessariamente di una connessione a Internet.
La connettività serve invece ad altre funzioni, come la navigazione con traffico in tempo reale, la gestione della flotta, l'assistenza remota, gli aggiornamenti software over-the-air e i servizi di intrattenimento per i passeggeri.
Starlink potrebbe garantire copertura nelle aree prive di rete cellulare, ma oggi il servizio di robotaxi senza conducente di Tesla opera esclusivamente in zone delimitate di alcune città americane, come Austin, Houston, Dallas e una piccola area di Miami, dove la copertura mobile è già disponibile. Il vantaggio pratico della connessione satellitare sembra, quindi, piuttosto limitato.
Favore a SpaceX?
L'integrazione potrebbe invece avere valore strategico sul piano industriale. Dotare ogni Cybercab di un terminale Starlink consentirebbe a SpaceX di ampliare la diffusione del proprio servizio satellitare attraverso la futura flotta di robotaxi Tesla, creando una nuova fonte di ricavi ricorrenti legata agli abbonamenti per la connettività.
Fotogallery: Il Tesla Cybercab visto dal vivo
Fonte: Electrek
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