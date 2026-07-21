Tutto quello che sappiamo sulla Range Rover elettrica

La stavamo aspettando e ora la prima Range Rover completamente elettrica si mostra nelle immagini ufficiali, con una carrozzeria ancora camuffata ma con interni che si vedono in ogni dettaglio.

Si chiama Range Rover GT ed è il modello che inaugura una nuova fase per il marchio britannico: per ora Range Rover non ha ancora svelato tutti i dati tecnici, come capacità della batteria, potenza dei motori e autonomia, ma ha già anticipato la filosofia alla base di questa vettura. Sarà una gran turismo a zero emissioni pensata per offrire il comfort delle grandi viaggiatrici, con la silenziosità e la spinta immediata tipiche delle auto elettriche.

La GT rappresenta infatti molto più di un nuovo modello: è la prima Range Rover nata per sfruttare completamente i vantaggi della tecnologia a batteria. Alla base ci sarà la nuova piattaforma EMA (Electric Modular Architecture), un’architettura sviluppata per i futuri veicoli elettrificati di Jaguar Land Rover e diversa dalla piattaforma MLA utilizzata dagli attuali modelli della gamma.

Una Range Rover elettrica pensata per i lunghi viaggi

La nuova Range Rover GT non sarà una semplice versione a batteria di un modello già esistente, ma un progetto completamente nuovo. Contrariamente alle prime ipotesi, non prenderà il posto della Velar: sarà un quinto membro della famiglia con un’identità propria, pensata per chi cerca un’esperienza più vicina a quella di una gran turismo, ma con la posizione di guida rialzata e la praticità tipiche del marchio.

14 Fonte: Land Rover

La sfida per Range Rover è portare nel mondo elettrico i valori che hanno costruito la sua reputazione: comfort, raffinatezza e capacità di affrontare qualsiasi viaggio. La casa britannica punta infatti su un’auto capace di offrire un comportamento più vicino a quello di una berlina premium, sfruttando i vantaggi del motore elettrico come la risposta immediata dell’acceleratore, la grande silenziosità e la possibilità di viaggiare senza emissioni locali.

La produzione avverrà nello stabilimento inglese di Halewood, dove la GT sarà assemblata insieme ad altri modelli del gruppo. Dopo il debutto della versione completamente elettrica arriverà anche una variante full hybrid (HEV), ma sarà la batteria a rappresentare il cuore del nuovo progetto.

La prima Range Rover con un nuovo linguaggio tecnologico

La svolta elettrica della GT non riguarda solo la meccanica, ma anche il modo in cui si presenta all’interno. L’abitacolo introduce un design più minimalista rispetto alle Range Rover attuali, con meno comandi fisici e una maggiore integrazione delle funzioni digitali.

La plancia ospita un grande schermo centrale e un display per il guidatore, mentre elementi tradizionali come le bocchette dell’aria vengono nascosti all’interno di una fascia orizzontale che attraversa l’abitacolo. Il risultato è un ambiente più pulito e moderno, completato da materiali tessili che aumentano la sensazione di comfort e contribuiscono a ridurre la percezione dei rumori.

Range Rover GT, gli interni Foto di: Land Rover

La Range Rover GT anticipa così il futuro elettrico del marchio, non solo dal punto di vista della tecnologia ma anche del design. I prototipi stanno completando gli ultimi test globali con una livrea mimetica ispirata ai paesaggi intorno al centro di sviluppo di Gaydon. Il debutto definitivo è previsto entro la fine dell’anno, quando arriveranno anche tutti i dettagli su batteria, prestazioni, autonomia e tempi di ricarica.