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Cosa c'è nell'aggiornamento estivo 2026 di Tesla

Dal sistema di navigazione all'ampliamento delle funzioni di Grok, passando per l'infotainment: ecco tutte le migliorie

Aggiornamento estivo 2026 di Tesla
Foto di: Teslarati
Riccardo Ciriaco Riccardo Ciriaco
Di: Riccardo Ciriaco
alle 07:00
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Tesla presenta il Summer Update 2026, uno dei quattro principali aggiornamenti software stagionali che la Casa rilascia ogni anno. Tra le novità spiccano diversi interventi sul sistema di navigazione, insieme a nuove capacità per l'assistente vocale Grok e migliorie dedicate all'infotainment.

Navigazione più intelligente

Il sistema di navigazione diventa più personalizzato. Oltre a casa, lavoro e appuntamenti del calendario, l'auto elettrica è ora in grado di suggerire automaticamente destinazioni visitate con frequenza, come la scuola dei figli o la palestra, adattandosi alle abitudini dell'automobilista.

Anche il calcolo del percorso cambia: Tesla dà priorità agli itinerari già utilizzati, offrendo indicazioni più in linea con le preferenze dell'utente. Dall'app per smartphone è inoltre possibile impostare in anticipo il livello di carica desiderato all'arrivo.

Tra le altre novità figura la possibilità di cercare i Supercharger per nome.

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L'aggiornamento estivo 2026 di Tesla migliora il sistema di navigazione
Foto di: Teslarati

Grok amplia le sue funzioni

L'assistente vocale Grok amplia le capacità. Oltre a rispondere alle domande, ora può effettuare telefonate, cercare e riprodurre musica, regolare il climatizzatore e persino aprire il cassetto portaoggetti tramite comandi vocali.

Più funzioni per app e infotainment

Ancora: l'app Tesla consente ora di consultare e condividere le statistiche relative all'utilizzo della guida assistita. Diventa inoltre possibile caricare direttamente dal telefono una livrea personalizzata dell'auto, senza dover utilizzare una chiavetta USB.

Sul fronte dell'intrattenimento arriva una nuova modalità di Caraoke, che assegna un punteggio alle esibizioni canore quando il veicolo è fermo, salvando i risultati nel profilo del proprietario.

Infine, lo schermo posteriore può essere bloccato, così da consentire ai passeggeri di guardare contenuti multimediali senza modificare le impostazioni di sistema. L'aggiornamento introduce pure la possibilità di mettere in coda i brani di Apple Music, scegliere il livello di zoom preferito della visualizzazione della guida assistita e nuove animazioni di avvio per le ultime Model 3 e Model Y.

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Fonte: Teslarati

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