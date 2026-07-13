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Com'è fatta la microcar elettrica cinese che sembra una Citroen Ami

La piccola Astraux costa meno di 8.000 euro e ha tanti equipaggiamenti di serie: video

al7
Foto di: Everything Electric Show
Di: Andrei Nedelea
Pubblicato da: Andrei Nedelea
alle 13:00
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Le microcar elettriche sono tra i veicoli a quattro ruote più spartani ed essenziali in assoluto. Ma le cose potrebbero cambiare quando Astraux AL6 e AL7 Pro arriveranno sul mercato europeo: non solo costeranno meno delle Citroen Ami e Fiat Topolino, ma offriranno anche una dotazione molto ricca.

Promettono inoltre maggior sicurezza, grazie a una robusta struttura monoscocca. Everything Electric APAC ha dato un’occhiata a uno di questi quadricicli, AL7 Pro, in Cina e il risultato è decisamente interessante in rapporto al prezzo. Il modello base, l’AL6 con batteria da 5 kWh e velocità massima di 45 km/h, parte da 7.990 euro.

Equipaggiamenti e specifiche

Tuttavia, l’AL6 offre di serie equipaggiamenti in più rispetto alla concorrenza come il climatizzatore di serie, gli alzacristalli elettrici, uno schermo per l’infotainment con Apple CarPlay, telecamere con visione a 360 gradi e sensori di parcheggio. Non mancano porte USB per ricaricare i dispositivi, inclusa la ricarica wireless, e si può scegliere tra una batteria da 5 kWh o una da 10 kWh (entrambe LFP), che garantiscono rispettivamente 95 e 180 km di autonomia.

Astraux proporrà anche una più potente AL7 Pro, che partirà da 11.990 euro IVA inclusa e disponibile solo con la batteria più grande, che offrirà un’autonomia di 150 km. Con una potenza di 20 kW, raggiunge una velocità massima di 90 km/h, e il video mostra che arriva a velocità con una certa rapidità.

Microcar elettriche: cosa sapere

In Europa, ricordiamo, i quadricicli si dividono in due classi principali. I modelli L6e sono la categoria più leggera e meno veloce, limitata a 45 km/h: è qui che rientrano Citroen Ami, Fiat Topolino e Astraux AL6. I modelli L7e possono essere più pesanti e potenti, con le versioni passeggeri chiuse autorizzate a raggiungere i 90 km/h. Astraux AL7 Pro e Microlino appartengono a questa categoria, che li rende sensibilmente più adatti alle strade urbane e suburbane più scorrevoli, anche se nessuno dei due è soggetto agli stessi requisiti di sicurezza di una normale autovettura.

Le capacità dell’AL7 Pro non sono il problema; la vera domanda è se Astraux (un’azienda nuovissima sarà in grado di offrire un veicolo affidabile e realmente valido nell’uso quotidiano. A 11.990 euro, gli acquirenti si aspetteranno più di uno stile simpatico e di una lunga lista di gadget.

A proposito di microcar elettriche

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