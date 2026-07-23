Le Regioni e Province d'Italia con più colonnine di ricarica

L'Italia continua ad ampliare la propria rete di ricarica pubblica per auto elettriche e lo fa con numeri mai raggiunti prima. Secondo l'ultimo monitoraggio di Motus-E, l'associazione italiana che riunisce i principali operatori della mobilità elettrica, al 30 giugno 2026 nel Paese erano presenti 84.564 punti di ricarica pubblici.

Nel solo secondo trimestre dell'anno ne sono stati installati 6.311, mentre negli ultimi dodici mesi l'incremento è stato di 17.003 unità, il valore più alto mai registrato. Un'espansione favorita anche dagli investimenti del PNRR, che conferma come l'infrastruttura italiana continui a crescere più rapidamente rispetto al mercato delle auto elettriche.

Sempre più colonnine veloci, cresce anche la rete in autostrada

Uno degli aspetti più significativi dell'aggiornamento riguarda la qualità della rete. Oltre la metà delle nuove installazioni realizzate negli ultimi dodici mesi, il 53%, è costituita infatti da colonnine ad alta o altissima potenza, capaci di ridurre sensibilmente i tempi di ricarica rispetto alle infrastrutture tradizionali. Si tratta di un ulteriore passo avanti rispetto all'anno precedente, quando la quota delle stazioni veloci si era fermata al 50%.

Continua inoltre a diminuire il numero di punti già installati ma ancora in attesa del collegamento alla rete elettrica: il dato scende al 12,3%, contro una media del 14,9% registrata nel 2025. Restano però margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda le autorizzazioni e i tempi necessari per l'allacciamento.

Anche la rete autostradale prosegue la sua espansione. I punti di ricarica presenti nelle aree di servizio sono arrivati a 1.516, contro i 1.159 di un anno fa. L'86% utilizza corrente continua, quindi ricarica veloce, e quasi sei stazioni su dieci offrono una potenza superiore a 150 kW, rendendo più semplici i viaggi sulle lunghe percorrenze. Oggi oltre metà delle aree di servizio italiane dispone almeno di una colonnina, anche se Motus-E ritiene necessario accelerare ulteriormente i bandi da parte delle concessionarie autostradali rimaste indietro.

Dove sono?

Per il presidente di Motus-E, Fabio Pressi, la crescita dell'infrastruttura dimostra che l'Italia dispone ormai di una rete sempre più capillare e in grado di sostenere la transizione verso la mobilità elettrica. Secondo l'associazione, però, l'espansione delle colonnine non basta se non viene accompagnata da un aumento delle immatricolazioni di veicoli elettrici.

Tra le misure considerate prioritarie c'è una revisione della fiscalità dedicata alle flotte aziendali, ritenuta uno degli strumenti più efficaci per accelerare il ricambio del parco circolante. Sul fronte delle infrastrutture, invece, Motus-E chiede un coordinamento più stretto tra operatori, amministrazioni e Comuni per semplificare le autorizzazioni, ridurre i tempi di connessione, contrastare la sosta abusiva negli stalli di ricarica e migliorare la sicurezza degli impianti.

Dal punto di vista territoriale, la Lombardia resta la regione con il maggior numero di punti di ricarica pubblici, arrivando a 18.177 installazioni. Seguono Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna. Tra le province guida la classifica Milano, davanti a Roma, Torino, Napoli e Brescia, confermando come lo sviluppo della rete continui a concentrarsi soprattutto nelle aree urbane e lungo i principali corridoi di traffico.

Le Regioni con più punti di ricarica

Regione Punti di ricarica Crescita negli ultimi 12 mesi Lombardia 18.177 +4.414 Piemonte 9.003 +2.442 Veneto 8.122 +1.946 Lazio 7.864 +722 Emilia-Romagna 6.713 +1.431

Le Province con più punti di ricarica