Tutto quello che sappiamo sulla Freelander elettrica

Per quasi vent'anni è stata uno dei modelli più importanti della storia Land Rover. Almeno per i dati di vendita. Ora il nome Freelander è pronto a tornare, ma in una forma completamente diversa. Non sarà infatti una nuova Land Rover, né una semplice versione elettrica del SUV che ha lasciato il mercato nel 2015.

Freelander diventa un marchio autonomo nato dalla collaborazione tra Jaguar Land Rover e Chery. L'idea è di sviluppare una famiglia di SUV elettrificati destinati inizialmente alla Cina ma con ambizioni globali. E negli ultimi giorni il progetto ha compiuto un nuovo passo avanti: il primo modello entrerà in prevendita il 10 agosto, mentre la produzione inizierà a fine luglio nello stabilimento di Changshu.

Non è una Land Rover

La prima cosa da chiarire riguarda il nome. Sebbene appartenga alla storia Land Rover, Freelander non farà parte della famiglia composta da Range Rover, Defender e Discovery.

Freelander 8 First Edition Foto di: Car News China

Jaguar Land Rover ha infatti concesso in licenza il marchio alla joint venture cinese con Chery, che si occuperà dello sviluppo tecnico e della produzione. Il contributo britannico riguarda soprattutto design, posizionamento e identità del marchio, mentre l'architettura e gran parte della tecnologia arrivano dalla Cina.

Si parte con la Freelander 8

L'auto che inaugurerà il marchio è la Freelander 8, un SUV lungo poco più di cinque metri con abitacolo a sei posti. Le proporzioni sono molto diverse rispetto alla vecchia Freelander: non più un SUV compatto ma un modello di segmento superiore pensato per competere con i grandi SUV elettrificati oggi molto richiesti in Cina. Proprio la Cina sarà infatti il mercato di riferimento (e d'esordio).

Lo stile riprende alcuni elementi storici del vecchio modello, come il montante posteriore inclinato e il cofano scolpito, reinterpretandoli in chiave moderna con una carrozzeria dalle superfici pulite, fari sottili e una firma luminosa continua. Il progetto è stato seguito dal team creativo guidato da Gerry McGovern e da Phil Simmons, due designer con una lunga esperienza in Land Rover.

Freelander 8 First Edition, massiccia anche vista di lato Foto di: Car News China

Sarà (anche) elettrica

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la meccanica. Il nuovo SUV nasce sulla piattaforma E0X di Chery, un'architettura a 800 volt già utilizzata da altri modelli del gruppo e progettata per ospitare diverse alimentazioni.

La Freelander 8 sarà infatti proposta in versione elettrica, ibrida plug-in e range extender. La strategia riflette l'evoluzione del mercato cinese, dove i modelli EREV stanno vivendo una forte crescita grazie alla possibilità di percorrere lunghi viaggi senza dipendere esclusivamente dalla rete di ricarica. La variante completamente elettrica arriverà comunque nel corso del ciclo di vita del modello e rappresenterà probabilmente la versione più interessante per un eventuale sbarco europeo.

Arriverà anche in Europa?

Ufficialmente, come detto, il debutto commerciale avverrà Cina, dove le prevendite inizieranno il 10 agosto. Tuttavia il marchio ha già dichiarato di voler espandere la propria presenza in circa 90 mercati internazionali, compresi Europa, Regno Unito e Medio Oriente.

Freelander Concept 97 Foto di: Freelander

I tempi, però, non sono ancora definiti. Prima sarà necessario costruire la rete commerciale e capire quale sarà il posizionamento rispetto ai modelli Land Rover già presenti sul mercato.

Una cosa, però, appare ormai evidente. Più che il ritorno della Freelander, siamo di fronte alla nascita di un nuovo costruttore globale che unisce il design britannico con la tecnologia elettrica cinese. Una formula che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata improbabile e che oggi rappresenta una delle strategie più interessanti adottate dall'industria automobilistica per accelerare la transizione verso l'elettrico.

Fotogallery: Freelander 8 First Edition