Il Rivian R2 consuma più della Tesla Model Y: la prova video

Sfida fra SUV elettrici americani a colpi di... efficienza. Un test su strada di Out of Spec Reviews confronta il nuovo Rivian R2 Performance con la Tesla Model Y Performance ed evidenzia una certa differenza nei consumi.

Nonostante le due elettriche abbiano la stessa efficienza dichiarata dall'EPA statunitense, il SUV di Rivian richiede infatti tra il 18% e il 26% di energia in più in tutte le prove effettuate.

I dati ufficiali

In dati EPA, entrambe le vetture dichiarano un consumo di 19,9 kWh/100 km. Il Rivian R2 risulta leggermente migliore nel ciclo urbano (18,3 kWh/100 km contro 18,8 kWh/100 km), mentre la Tesla prevale in autostrada (20,9 kWh/100 km contro 21,8 kWh/100 km).

Rivian R2 (2026) Foto di: Rivian

L'autonomia omologata è di 531 km per l'R2 e 492 km per la Model Y Performance. Considerando pure che il Rivian pesa circa 360 kg in più e presenta una carrozzeria meno aerodinamica, i dati ufficiali sembrano favorevoli al nuovo SUV.

La prova su strada

Per garantire un confronto il più possibile imparziale, le due vetture vengono preparate al test nelle stesse condizioni: batterie a temperatura ambiente, pneumatici gonfiati a 42 psi, climatizzatore impostato a 20 °C, due persone a bordo e percorsi identici con velocità costanti di 50, 60, 70 e 80 mph (80, 97, 113 e 129 km/h). Le auto si alternano anche nella posizione di testa per evitare vantaggi dovuti alla scia.

Tesla Model Y (2025) Foto di: Tesla

I risultati mostrano che il Rivian consuma:

+8,4% a 80 km/h (4,0 mi/kWh);

+26% a 97 km/h (3,15 mi/kWh);

+20% a 113 km/h (3,06 mi/kWh);

+26,5% a 129 km/h (2,46 mi/kWh).

Anche in un percorso urbano con frequenti fermate e ripartenze, teoricamente favorevole alla R2 grazie al disaccoppiamento del motore anteriore in modalità "Conserve", il SUV Rivian utilizza 1,9 kWh contro gli 1,6 kWh della Tesla, con un consumo superiore di circa il 19%.

Ricarica ai vertici

Se l'efficienza delude rispetto ai dati ufficiali, l'R2 convince invece nella ricarica rapida.

Durante il test "10% Challenge" del canale, collegata a una colonnina IONNA da 400 volt, il Rivian mantiene una corrente di 600 ampere fino al 32% di carica, raggiungendo un picco di 229 kW. In 15 minuti passa dal 10% al 59% di energia nelle batterie, immagazzinando 48,3 kWh con una potenza media di 193 kW.

Successivamente percorre 149 km in autostrada a velocità costante di 129 km/h, con un'efficienza di 3,54 km/kWh.

Nello stesso test, effettuato due giorni prima, la Tesla Model Y Performance aveva percorso circa 166 km, pur ricaricando meno energia. Un risultato che conferma l'elevata efficienza della vettura americana nei viaggi in autostrada, anche se la velocità di ricarica rimane inferiore a quella del nuovo Rivian R2.