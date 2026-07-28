BYD sfida le kei car con l'elettrica da oltre 300 km di autonomia
La piccola Racco debutta in Giappone con motore da 20 kW, Blade Battery e 320 km di percorrenza
BYD debutta nel mercato giapponese delle kei car con la nuova Racco, prima citycar elettrica del gruppo cinese progettata ad hoc per il Paese del Sol Levante. La piccola economica è proposta a partire da 2,145 milioni di yen (circa 12.300 euro, tasse incluse), ma il prezzo base scende a 1,95 milioni di yen (11.200 euro) con gli incentivi.
Misura 3.395 mm di lunghezza, 1.475 mm di larghezza e 1.800 mm di altezza, mentre la trazione è affidata a un motore elettrico anteriore da 20 kW (27 CV) e 110 Nm di coppia.
Fino a 320 km di autonomia
La citycar di BYD è disponibile con due Blade Battery, al litio-ferro-fosfato (LFP):
- 22,4 kWh, con autonomia di 210 km nel ciclo WLTC;
- 35,84 kWh, con autonomia di 320 km WLTC.
L'ultima versione rende la Racco la prima kei car elettrica a superare i 300 km di autonomia (secondo il ciclo di omologazione giapponese).
La ricarica rapida, in corrente continua, raggiunge una potenza massima di 100 kW; valore superiore a quello di rivali del segmento come Nissan Sakura e Honda N-ONE e:.
Dotazione ricca
Tra gli equipaggiamenti figurano la porta laterale elettrica con apertura tramite movimento del piede, chiave digitale NFC per smartphone, preriscaldamento della batteria, funzione Vehicle-to-Load (V2L), display centrale da 10,1 pollici, sedili anteriori e volante riscaldabili, sedile del conducente a regolazione elettrica, monitoraggio della pressione degli pneumatici e sei airbag.
I sedili posteriori possono essere completamente abbattuti, portando la capacità del bagagliaio fino a 1.372 litri, caratteristica che potrebbe favorire anche future versioni dedicate al trasporto merci.
|BYD Racco
|Specifiche
|dimensioni
|3.395 x 1.475 x 1.800 mm
|motore
|20 kW (27 CV)
|coppia
|110 Nm
|autonomia
|210-320 km
|batterie
|22,4-35,84 kWh
|ricarica
|100 kW
|capacità
|1.372 l
|prezzo base
|2,145 mln yen (12.300 €)
1,95 mln yen (11.200 €)
Fotogallery: BYD Racco, la prima kei car elettrica del gruppo cinese in Giappone
Fonte: CarNewsChina
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