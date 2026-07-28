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BYD sfida le kei car con l'elettrica da oltre 300 km di autonomia

La piccola Racco debutta in Giappone con motore da 20 kW, Blade Battery e 320 km di percorrenza

BYD Racco, la prima kei car elettrica del gruppo cinese in Giappone
Foto di: CarNewsChina
Riccardo Ciriaco Riccardo Ciriaco
Di: Riccardo Ciriaco
alle 10:30
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BYD debutta nel mercato giapponese delle kei car con la nuova Racco, prima citycar elettrica del gruppo cinese progettata ad hoc per il Paese del Sol Levante. La piccola economica è proposta a partire da 2,145 milioni di yen (circa 12.300 euro, tasse incluse), ma il prezzo base scende a 1,95 milioni di yen (11.200 euro) con gli incentivi.

Misura 3.395 mm di lunghezza, 1.475 mm di larghezza e 1.800 mm di altezza, mentre la trazione è affidata a un motore elettrico anteriore da 20 kW (27 CV) e 110 Nm di coppia.

Fino a 320 km di autonomia

La citycar di BYD è disponibile con due Blade Battery, al litio-ferro-fosfato (LFP):

  • 22,4 kWh, con autonomia di 210 km nel ciclo WLTC;
  • 35,84 kWh, con autonomia di 320 km WLTC.
BYD Racco, la prima kei car elettrica del gruppo cinese in Giappone

BYD Racco

Foto Di: CarNewsChina
BYD Racco, la prima kei car elettrica del gruppo cinese in Giappone

Il cockpit della kei car cinese per il Giappone

Foto Di: CarNewsChina

L'ultima versione rende la Racco la prima kei car elettrica a superare i 300 km di autonomia (secondo il ciclo di omologazione giapponese).

La ricarica rapida, in corrente continua, raggiunge una potenza massima di 100 kW; valore superiore a quello di rivali del segmento come Nissan Sakura e Honda N-ONE e:.

 

Dotazione ricca

Tra gli equipaggiamenti figurano la porta laterale elettrica con apertura tramite movimento del piede, chiave digitale NFC per smartphone, preriscaldamento della batteria, funzione Vehicle-to-Load (V2L), display centrale da 10,1 pollici, sedili anteriori e volante riscaldabili, sedile del conducente a regolazione elettrica, monitoraggio della pressione degli pneumatici e sei airbag.

I sedili posteriori possono essere completamente abbattuti, portando la capacità del bagagliaio fino a 1.372 litri, caratteristica che potrebbe favorire anche future versioni dedicate al trasporto merci.

BYD Racco Specifiche
dimensioni 3.395 x 1.475 x 1.800 mm
motore 20 kW (27 CV)
coppia 110 Nm
autonomia 210-320 km
batterie 22,4-35,84 kWh
ricarica 100 kW
capacità 1.372 l
prezzo base 2,145 mln yen (12.300 €)
1,95 mln yen (11.200 €)

A proposito di BYD

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BYD Racco, la prima kei car elettrica del gruppo cinese in Giappone
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Fonte: CarNewsChina

Fonte: CarNewsChina

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