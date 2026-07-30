Nuova Mercedes GLA: i motori del crossover elettrico

La nuova Mercedes GLA cambia tutta, dalll'estetica - che abbraccia il nuovo corso stilistico della Casa - alle motorizzazioni. Per la prima volta infatti il crossover compatto tedesco diventa (anche) elettrico, con 3 differenti motorizzazioni disponibili al lancio.

Si tratta delle versioni GLA 200, GLA 250+ e GLA 350 4Matic, con prezzi di listino a partire da 46.972 euro. Vediamo ora nel dettaglio tutti i motori elettrici disponibili per la nuova Mercedes GLA 2026.

Mercedes GLA 2026: motori e batterie

Come detto, al lancio la Mercedes GLA 2026 sarà ordinabile in 3 differenti versioni, con una quarta dotata di batterie NMC da 71 kWh arriverà all’inizio del 2027. Dovrebbe trattarsi della versione 250 (senza Plus), nella quale la capacità netta della batteria grande viene ridotta via software a 71 kWh.

Mercedes GLA (2026) Foto Di: Mercedes-Benz Mercedes GLA (2026) Foto Di: Mercedes-Benz

GLA 200 elettrica GLA 250 elettrica GLA 250+ elettrica GLA 350 4Matic elettrica Trazione posteriore 165 kW,

335 Nm posteriore 200 kW,

335 Nm posteriore 200 kW,

335 Nm integrale 260 kW,

515 Nm 0-100 km/h / Vmax 8,1 s / 210 km/h (circa 7,3 s / 210 km/h) 7,3 s / 210 km/h 5,4 s / 210 km/h Consumo WLTP 14,8–17,0 kWh (circa 15,1–17,3 kWh) 15,1–17,3 kWh 15,1–17,6 kWh Batteria (netta) 58 kWh LFP 71 kWh NMC 85 kWh NMC 85 kWh NMC Autonomia WLTP 394–447 km (circa 540 km) 577–657 km 555–643 km Capacità di traino max. 1.500 kg (1.500 kg) 1.500 kg 2.000 kg

A prescindere dalle versioni i motori elettrici sono esclusivamente tipo sincrono a magneti permanenti (PSM), esattamente come sulla nuova Mercedes CLA, con la quale la GLA 2026 condivide la piattaforma (la MMA,Mercedes-Benz Modular Architecture). Al posteriore sono presenti un cambio a due rapporti e un inverter al carburo di silicio, così da aumentare l’efficienza del motore posteriore.

La nuova Mercedes GLA 2026 vista dal vivo

Le varianti a trazione integrale aggiungono un secondo motore elettrico all’asse anteriore che, quando non necessario, può essere disaccoppiata tramite frizione (Disconnect Unit) – una soluzione che aiuta a risparmiare energia. Presente naturalmente anche la frenata rigenerativa, regolabile su quattro livelli tramite i paddle dietro al volante.

L’autonomia massima della Mercedes GLA 2026 è di 657 chilometri (secondo il ciclo WLTP), relativi alla GLA 250+, circa 130 in meno rispetto alla corrispondente CLA 250+, che arriva a 791 km. Grazie all'architettura a 800 volt la ricarica rapida in corrente continua arriva a una potenza massima di 320 kW, così da ricaricare dal 10 all’80% in appena 22 minuti. Come per CLA e GLC, le colonnine a 400 volt sono utilizzabili solo con il convertitore DC-DC opzionale. La ricarica in corrente alternata AC è di serie a 11 kW, mentre in opzione è disponibile un caricatore da 22 kW.

GLA 200 elettrica GLA 250 elettrica GLA 250+ elettrica GLA 350 4Matic elettrica Ricarica AC/DC 11 / 200 kW (11/250 kW) 11 / 320 kW 11 / 320 kW Tempo ricarica DC 20 min (20 min) 22 min 22 min Velocità di ricarica 2,0 kWh/min n.d. 2,7 kWh/min 2,7 kWh/min Autonomia recuperata fino a 15,6 km/min n.d. fino a 20,9 km/min fino a 20,4 km/min

84 Fonte: Mercedes-Benz

Prendendo i dati tecnici ufficiali abbiamo calcolato la velocità di ricarica in DC. Con la batteria grande il conto è 85 kWh × 0,7 / 22 min = 2,7 kWh/min. Per un’auto con architettura a 800 volt è un valore accettabile, ma non particolarmente elevato. In termini di autonomia recuperata, il calcolo porta a un massimo di 657 km × 0,7 / 22 min = 20,9 km/min. In altre parole: per ogni minuto di ricarica si recupera energia per circa 21 chilometri.

Mercedes GLA 2026, gli interni Foto Di: Mercedes-Benz Mercedes GLA 2026 Foto Di: Mercedes-Benz

Mercedes GLA 2026, prezzi e allestimenti

La nuova Mercedes GLA 2026 elettrica è ordinabile in Italia a partire dal 30 luglio 2026, con prezzi di partenza fissati a 46.972 euro per la GLA 200, 52.706 euro per la GLA 250+ e 56.036 euro per GLA 350 4MATIC.