Come si vive con una Fiat 500e quasi gratis da due anni?

Tutto è meglio quando è gratis. Dal cibo in ufficio agli snack in aereo, accettiamo esperienze anche mediocri, purché mediocric. Non sorprende quindi che due conduttori del canale YouTube TFLEV abbiano approfittato delle offerte di leasing della Fiat 500e lanciate nel 2024.

All’epoca, infatti, Fiat proponeva promozioni aggressive sulla 500e negli Stati Uniti. Sommandole al credito d’imposta federale da 7.500 dollari per i veicoli elettrici e all’incentivo del Colorado da 5.000 dollari, Tommy e Case hanno, di fatto, pagato quasi nulla. Tommy ha versato 1.000 dollari di anticipo per coprire le tasse e da allora paga 0 dollari al mese, mentre Case ha versato qualche centinaio di dollari per un piano di protezione contro usura e danni del leasing e ora paga 49 dollari al mese. Tecnicamente non sono auto gratis, ma ci si avvicinano.

Due anni dopo, hanno pubblicato un video di aggiornamento sull’esperienza. E anche se stanno ottenendo molto in rapporto a quanto speso, non è stato tutto rose e fiori.

Bene ma non benissimo

Il primo limite riguarda la praticità reale. Con 240 km di autonomia e una ricarica rapida di 85 kW, la 500e non è un’auto da viaggio. Entrambi hanno altre vetture su cui contare per gli spostamenti più lunghi, ma tra un’autonomia invernale di circa 160 km e l’assenza del precondizionamento, in inverno fare qualcosa oltre l’uso cittadino non è davvero il compito ideale.

Fotogallery: Test drive della Fiat 500e 27

Valore affettivo

Gli youtuber hanno riscontrato anche alcuni piccoli problemi. Entrambe le auto — oltre a quelle acquistate dai suoceri di Tommy e da un membro dello staff di supporto di TFL — spesso interrompono la ricarica dopo pochi minuti quando vengono collegate e nessuna delle due funziona con determinati caricabatterie. L’app è poco utile, dice Tommy, e l’auto gli invia un’email ogni volta che inizia o termina una ricarica. Infine, il portellone posteriore dell’auto di Tommy è leggermente disallineato: a volte non si apre correttamente e lascia entrare vento e polvere.

L’esperienza non è stata perfetta. Ciononostante, entrambi i conduttori sono affezionati alle loro piccole Fiat. Per l’uso quotidiano in città sono più che pratiche e da guidare risultano abbastanza gradevoli, migliori delle Nissan Leaf che TFL aveva preso sempre in leasing quasi gratuito.