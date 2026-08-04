Il Tesla Cybertruck sarà il più grande flop dell'auto? L'analisi

Il Tesla Cybertruck rischia di essere uno dei più grandi flop nella storia dell'auto. Lo anticipa un'analisi di Bloomberg che paragona il pickup elettrico alle Ford Edsel degli anni '50, uno degli esempi più lampanti di progetto mal riuscito nel mondo dell'auto.

Nato come via di mezzo tra Ford e Mercury il brand puntava a vendere circa 200.000 già nel primo anno di commercializzazione (1957). Le immatricolazioni si fermarono a meno di un/terzo dell'obiettivo. Per alcuni la colpa fu del design, in particolare per via della caratteristica griglia anteriore. Comunque sia il marchio Edsel divenne immediatamente oggetto di critiche e terminò la produzione già nel 1960.

Promesse non mantenute

Anche Tesla aveva grandi aspettative per il Cybertruck. Elon Musk lo definiva il miglior prodotto dell'azienda, ipotizzando una capacità produttiva superiore a 250.000 unità all'anno. Ma la realtà si è rivelata diversa: nel primo anno le vendite sono state inferiori a un/sesto del traguardo e, secondo i dati di S&P Global Mobility riportati da Bloomberg, negli Stati Uniti le immatricolazioni si sono fermate a 7.133 unità nei primi 5 mesi del 2026 (trattasi di stime, perché Tesla non comunica i numeri del pickup).

Gli interni del pickup elettrico di Elon Musk e soci Foto di: Tesla

Stando Garrett Nelson, analista di CFRA Research, difficilmente la Casa abbandonerà il modello nel breve termine. Persino un eventuale restyling potrebbe essere insufficiente a rilanciarne la domanda.

Colpa di design, prezzo e... Musk

A pesare sono soprattutto il design estremamente divisivo e il prezzo elevato. Quando fu presentato, nel 2019, il Cybertruck prometteva un prezzo d'ingresso di 39.900 dollari, ma le prime versioni hanno superato i 100.000 dollari. Il modello ha inoltre affrontato diversi richiami e controversie legate alla qualità costruttiva.

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Jessica Caldwell, di Edmunds, ritiene che il design fuori dagli schemi abbia sempre limitato il veicolo a una nicchia di appassionati. A questo si aggiunge l'impatto dell'immagine pubblica di Elon Musk, che secondo Bloomberg avrebbe contribuito a rendere il pick-up uno dei modelli più controversi nel mercato mondiale delle quattro ruote.