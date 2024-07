Per capire quanto sia di rottura la terza generazione della MINI Countryman, basta dire che – come la Casa afferma orgogliosamente anche nello slogan pubblicitario che ne ha accompagnato il lancio – è la MINI più grande di sempre.

Cresciuta molto in termini di dimensioni, il SUV del brand inglese cambia tanto anche a livello di design, adeguandosi al nuovo corso stilistico del marchio, fatto di linee più squadrate e superfici meno tondeggianti. C’è di più: la MINI Countryman si presenta ora anche in una versione completamente elettrica, segnando un ulteriore passo verso quel futuro esclusivamente a zero emissioni che la Casa sposerà del tutto a partire dal 2030.

MINI Countryman E: piattaforma e dimensioni

La nuova MINI Countryman nasce sulla piattaforma multialimentazione FAAR che BMW utilizza per dare vita a modelli dall’impostazione analoga come la X1 e la X2. La versione a batteria è disponibile in due varianti. Si può scegliere tra la MINI Countryman E, con un solo motore elettrico e la trazione anteriore, o la MINI Countryman SE 4All che, come si intuisce dal nome, ha due motori elettrici e le quattro ruote motrici. Oltre a due differenti livelli di potenza, “E” ed “SE” si differenziano per il peso: 1.865 kg la prima; 2.075 kg la seconda.

La nuova MINI Countryman nasce sulla stessa piattaforma dei SUV piccoli di BMW

MINI più grande di sempre, si è detto, la nuova Countryman ha guadagnato ben 13 centimetri rispetto alla generazione uscente e tocca ora i 4,43 metri di lunghezza. L’auto è larga 1,84 metri e alta 1,65, con passo di 2,69 metri

Lunghezza : 4,43 metri

: 4,43 metri Larghezza : 1,84 metri

: 1,84 metri Altezza : 1,65 metri

: 1,65 metri Passo : 2,68 metri

: 2,68 metri Peso: 1.865 kg

MINI Countryman E: spazio a bordo

La crescita generale ha portato vantaggi anche in termini di spazio a bordo. L’auto risulta comoda per 5 occupanti, grazie anche a una riorganizzazione interna che ha portato alla definizione di rivestimenti dalle forme più essenziali e alla scomparsa di tutta una serie di pulsantiere e comandi che ora sono raccolti all’interno del grosso monitor centrale.

SUV per famiglie in tutto e per tutto, la nuova MINI Countryman mette a disposizione un bagagliaio ampio e ben rifinito. Ha forme regolari che facilitano il carico e una capienza di 460 litri che, abbattendo il sedile posteriore, arrivano a quota 1.450.

Bagagliaio: 460/1.450 litri

460/1.450 litri Frunk: n.d.

MINI Countryman E: software

Una delle maggiori novità della nuova MINI Countryman è rappresentata dal sistema di infotainment. Basato sul sistema operativo MINI OS9, che è realizzato su architettura Android, è compatibile con Apple CarPlay e con Android Auto nella loro versione più evoluta che consente di collegare uno smartphone anche senza l’uso di un cavetto.

Come interfaccia utilizza un touchscreen circolare da 24 centimetri di diametro che è particolarmente sottile grazie all’adozione di un pannello OLED. Il sistema è dotato di assistente vocale evoluto chiamato Spike e di connettività 5G. è anche compatibile con aggiornamenti OTA, che però non vanno a incidere sulle prestazioni dell’auto, ma interessano solo l’infotelematica e i servizi digitali.

Come tutte le MINI moderne, anche la nuova Countryman ha strumentazione circolare al centro della plancia

MINI Countryman E: batteria e autonomia

La MINI Countryman elettrica si propone, come detto, in due versioni. Si può scegliere la Countryman E, con trazione anteriore, 204 CV di potenza e 250 NM di coppia, o la Countryman SE All4, con quattro ruote motrici, 313 CV e 494 Nm di coppia.

Entrambe adottano una batteria agli ioni di litio da 64 kWh di capacità netta (66 kWh di capacità lorda) che promette autonomie rispettivamente di 462 e 433 km secondo il ciclo WLTP.

MINI Countryman E MINI Countryman SE Potenza max 204 CV 313 CV Coppia max 250 Nm 494 Nm Autonomia 462 km 433 km 0-100 8"6 5"6 Velocità max 170 km/h 180 km/h

MINI Countryman E: ricarica

Elettrica moderna ed efficiente, la MINI Countryman può essere ricaricata sia in corrente alternata, sia in corrente continua. Nel primo caso, grazie a un caricatore di bordo da 22 kW di potenza, per un pieno di elettroni necessita di 3 ore e 45 minuti.

Nel secondo caso, attaccata a una colonnina a ricarica rapida, può assorbire potenze fino a 130 kW. Quanto basta per passare dal 10% all’80% in circa 30 minuti.

Ricarica in AC (22 kW): 3 ore e 45 minuti

(22 kW): 3 ore e 45 minuti Ricarica in CC (130 kW) 30 minuti (10%-80%)

Spazio per occupanti e bagagli non manca, grazie a un passo di 2,69 metri

MINI Countryman E: prezzi

Come da tradizione MINI, la nuova Countryman si presenta con un listino abbastanza articolato. La Countryman E ha un prezzo di partenza di 40.700 euro. La Countryman SE All4, invece, parte da 46.900 euro.

Entrambe le vetture sono offerte in 4 livelli di allestimento. Si può scegliere tra Essential (che è quello d’attacco), Classic, Flavoured e JWC, con quest’ultimo che si piazza al top della gamma e che, come traspare sin dal nome, ha una vocazione più sportiveggiante. Se si scelgono le versioni JWC si devono mettere in conto almeno 48.180 euro per la “E” e 54.380 euro per la “SE All4”.