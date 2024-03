Stando a un rapporto del Wall Street Journal (WSJ), la statunitense Fisker si prepara a un nuovo fallimento. La notizia arriva dopo che la Casa avrebbe comunicato un "sostanziale dubbio" agli investitori sulla capacità di far fronte agli impegni finanziari.

Secondo la testata americana, la startup di veicoli elettrici fondata da Henrik Fisker avrebbe infatti assunto dei consulenti in materia di bancarotta. L'azienda - o meglio, il suo fornitore Magna - ha prodotto circa 10.000 crossover elettrici Ocean, ma ne ha venduti solo la metà.

Tempesta perfetta

Lanciato nell'estate scorsa, il prodotto ha affrontato un momento di rallentamento della domanda, un'indagine normativa sui problemi di frenata e una critica severa da parte di uno dei più importanti recensori di tecnologia del mondo. L'azienda ha dovuto ridurre la produzione a dicembre per colpa della scarsa domanda e di un modello di vendita che non funzionava. Il WSJ riporta infatti che Fisker vuole passare da un modello di vendita diretta alle concessionarie.

L'azienda ha un debito da 1 miliardo di dollari: significa che ci vorranno molte vendite della Ocean per uscire da quel buco. Il Costruttore ha inoltre dichiarato di non essere in grado di sviluppare nuovi prodotti senza l'aiuto di una grande Casa automobilistica. Secondo alcune indiscrezioni, Nissan potrebbe essere interessata, ma non siamo sicuri di cosa potrebbe ottenere da un accordo con Fisker. Il suo partner Magna, società di produzione a contratto che costruisce l'Ocean e altri prodotti per Costruttori storici come Mercedes, elenca l'attività con Fisker come uno dei suoi rischi finanziari.

"No comment"

Il prezzo delle azioni della società è sceso di oltre il 97% dalla sua offerta pubblica iniziale. Fisker non ha un nuovo prodotto prossimo alla produzione e, anche ignorando i bug, la maggior parte dei recensori non ha trovato l'Ocean particolarmente interessante. Inoltre, poiché la produzione è appaltata in Austria a Magna, la Casa non dispone di uno stabilimento negli Stati Uniti che possa fungere da risorsa chiave o produrre auto elettriche che si qualifichino per il credito d'imposta federale.

Raggiunto via e-mail da InsideEVs US, un portavoce di Fisker ha rifiutato di commentare queste indiscrezioni.