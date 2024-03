Nuovo giro di vite alle emissioni da veicoli, in uno dei Paesi più inquinanti al mondo. Nelle prossime ore, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (Epa) ripresenterà una proposta per ridurre la CO2 su strada, portando le auto elettriche a oltre due-terzi delle vendite entro il 2032. L'anticipazione è di Politico e altri organi d'informazione.

In base a quanto riportato, gli standard dovrebbero prima allentare le regole fra il 2027 e il 2030, ma poi imporre una stretta dal 2031 in avanti. Significa, in pratica, dare più tempo ai Costruttori per prepararsi all'elettrificazione totale.

Tutti contenti

Si tratta di una revisione del testo originario, presentato dall'ente ad aprile scorso e che chiedeva alle Case di portare le vendite delle vetture full electric e ibride plug-in al 60% del mercato entro il 2030 e al 67% entro il 2032 (contro l'8% registrato nel 2023). A finire nel mirino dell'Agenzia erano precisamente le emissioni di particolato, monossido di carbonio, anidride carbonica e ossidi di azoto.

Ford Explorer elettrica

Ma il documento aveva fatto storcere il naso a diversi Costruttori, convinti che l'Epa chiedesse troppo, soprattutto in una fase come quella attuale, con l'auto elettrica che fatica a raggiungere prezzi più sostenibili e a conquistare i cuori degli automobilisti. Adesso, secondo la stampa americana, le nuove quote dovrebbero essere queste:

32% entro il 2027

54% entro il 2030

68% entro il 2032

I nuovi standard rispecchierebbero l'obiettivo degli Stati Uniti di portare le auto alla spina al 50% del mercato entro il 2030 e, dal punto di vista politico, aiuterebbero il presidente uscente Joe Biden a mettere d'accordo Case e ambientalisti in vista delle prossime elezioni.