Segno “più” e segno “meno” nei dati sulle vendite di auto elettriche in Europa. A febbraio, le immatricolazioni delle vetture full electric salgono a 106.187 unità e crescono del 9% rispetto allo stesso mese del 2023, quando i numeri si erano fermati a quota 97.385. Scende però il market share (anche se di poco), che passa dal 12,1% al 12%.

Ma a preoccupare – ancora una volta – sono le cifre dell’Italia, dove l’auto elettrica viaggia sempre a marce ridotte, o addirittura in retromarcia: sono solo 5.007 gli esemplari di BEV (Battery electric vehicles) venduti nella Penisola, con un aumento pari ad appena il 3,1% rispetto a febbraio 2023 (4.857 le vetture full electric immatricolate all’epoca). Il market share si riduce invece dello 0,3%, assestandosi al 3,4% (contro il 3,7% di 14 mesi fa).

Vendite auto elettriche Europa e Italia (febbraio)

Regione Vendite BEV Quota di mercato BEV Europa 106.187

(+9%) 12%

(-0,1%) Italia 5.007

(+3,1%) 3,4%

(-0,3%)

In chiaroscuro anche i dati sul cumulato da inizio anno, con l’Unione europea che registra un bel +17,4%, arrivando a 198.850 immatricolazioni, e la Penisola che precipita da 8.188 a 7.968 consegne, in caduta del 2,7%, mentre il resto del mercato vola a +11,7%.

Vendite auto elettriche Europa e Italia (2024)

Regione Vendite BEV Quota di mercato BEV Europa 198.850

(+17,4%) 11,45%

(+0,6%) Italia 7.968

(-2,7%) 2,75%

(-0,4%)

Effetto annuncio (e non solo)

Colpa non solo dei problemi annosi che affliggono il nostro Paese, come scarsa diffusione delle colonnine (soprattutto ad alta potenza o in certe Regioni) e scarso appeal verso vetture più costose e con meno autonomia, ma anche dell’effetto annuncio dei nuovi e più ricchi incentivi, che frena gli automobilisti dall’entrare in concessionaria. Serve una scossa per risollevare il mercato.