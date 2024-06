I colleghi statunitensi di RideApart hanno scoperto un brevetto del marchio Sea-Doo, della canadese BRP, che rivela la prossima invenzione dell'azienda.

Protagonisti del documento sono un "sistema di ricarica e un metodo di ricarica per una moto d'acqua elettrica"; veicolo - specifichiamo - che però non è ancora disponibile nella gamma aziendale. Significa quindi che la società nordamericana si lancerà presto in un nuovo business, con una soluzione inedita per il mercato: la ricarica wireless.

Come funziona

Il documento prosegue infatti affermando che "le moto d'acqua elettriche devono affrontare sfide diverse", perché richiedono "un'apparecchiatura di ricarica dedicata disponibile a terra" e questa "può non essere ideale, in quanto costosa da implementare". Da qui l'idea: un caricatore wireless.

Per utilizzarlo basta portare il Sea-Doo sul pontile e parcheggiarlo. Poi "un dispositivo di ricezione di energia wireless viene supportato dallo scafo della moto d'acqua ed entra in comunicazione elettrica con la batteria".

"Il sistema - si legge - comprende anche una base di ricarica per moto d'acqua configurata per essere agganciata dalla moto d'acqua in una posizione di ricarica. La base di ricarica per moto d'acqua è dotata di un corpo di base configurato per agganciarsi ad almeno una parte dello scafo e di un dispositivo di trasmissione di energia senza fili sostenuto dal corpo di base. Il dispositivo di trasmissione di energia senza fili è posizionato in modo tale che, nella posizione di ricarica della moto d'acqua, il dispositivo di trasmissione di energia senza fili trasmetta energia al dispositivo di ricezione di energia senza fili".

Una volta pronto, il caricatore wireless di BRP punterebbe a rappresentare un salto di qualità nel mondo degli sport elettrici.