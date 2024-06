Le auto elettriche cinesi, economiche ma di alta qualità, spaventano l'industria mondiale delle quattro ruote. Gli Stati Uniti hanno recentemente dichiarato che aumenteranno i dazi sui veicoli "made in China", portandoli al 100% e quadruplicando i prezzi, e anche l'Unione europea ha annunciato l'aumento delle tariffe, mentre il Canada prende in considerazione la stessa idea.

Ma quanto sono validi questi veicoli? Davvero rappresentano una minaccia per i produttori tradizionali o si tratta solo di un'operazione politica? Insomma, siamo di fronte a un fuoco di paglia o dobbiamo prevedere che la Cina - parlando di auto - sia in grado di fare quello che hanno fatto il Giappone 40 anni fa e la Corea 20 anni fa?

Attenti al Dragone

Difficile rispondere. Certo, per la maggior parte delle persone, le auto cinesi sono ancora un'incognita. Non foss'altro perché è ancora abbastanza raro poterne toccare una con mano. Caresoft, una società di benchmarking di Detroit, ha importato tre veicoli elettrici cinesi di dimensioni, marche e prezzi diversi e ha invitato John McElroy di Autoline News a fare un giro. Il verdetto? "Queste auto devono far suonare un campanello d'allarme per tutte le Case automobilistiche tradizionali di tutto il mondo". Ecco le protagoniste dell'analisi.

Veicolo XPeng G6 Zeekr X Avatr 12 Trasmissione AWD AWD AWD Potenza 480 CV 422 CV 569 CV Capacità della batteria 87,6 kWh 69 kWh 94,5 kWh Autonomia 700 km 500 km 650 km Prezzo

(convertito in euro) 30.000 € 28.600 € 51.900 €

Perché le auto in questione erano costruite in modo solido, piacevoli da guidare e ricche di tecnologia. Hanno prezzi anche molto inferiori a quelli di un analogo veicolo elettrico negli Stati Uniti, dove gli EV tendono ancora a essere più costosi di quelli a benzina: a maggio il listino medio delle auto elettriche nuove è stato di 56.650 dollari (52.830 euro).

Zeekr X

Il rapporto qualità-prezzo è imbattibile

Il presidente di Caresoft, Terry Woychowski, il cui compito è aiutare le aziende automobilistiche a capire la concorrenza, ha affermato che le auto cinesi offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'idea che i prodotti cinesi siano intrinsecamente inferiori o prodotti a basso costo è superata. "Considerando i listini a cui sono vendute le auto e i contenuti offerti - ha detto Woychowski - siamo di fronte a vetture dalla grande qualità".

Delle tre auto presentate, forse la migliore dimostrazione di questa qualità è della Zeekr X, un crossover compatto prodotto da Geely, gruppo che possiede anche marchi come Volvo, Polestar e Lotus. L'auto è strettamente imparentata con la Volvo EX30, ma apparentemente con specifiche migliori.

Interni della Zeekr X

Negli USA la Zeekr X ha un prezzo di partenza di 30.692 dollari (meno di 30.000 euro). Non ci sono concorrenti tanto convenienti. Inoltre, offre accessori di lusso come un head-up display, rivestimenti in materiali lussuosi e porte che si aprono e chiudono elettronicamente premendo un pulsante. La console centrale può scorrere elettronicamente avanti e indietro e il monitor centrale può ruotare di 90° posizionandosi in verticale o orizzontale.

"Questo è il motivo per cui le Case automobilistiche tradizionali hanno così tanta paura di ciò che viene dalla Cina - ha detto McElroy -. L'auto si guida bene ed è solida. In precedenti test abbiamo trovato una qualità inferiore su modelli più costosi come la Tesla Model Y e la Xpeng G6".

Ecco, parliamo della XPeng G6.

Xpeng G6

Il SUV e la berlina

La Xpeng G6 negli USA costa 32.317 dollari (30.314 euro): sono 5.000 dollari in meno rispetto alla Model Y, che è una concorrente diretta. Tuttavia, si guida più o meno come la Tesla, ha interni curati e un elevato comfort. "La sensazione a bordo è che la Xpeng sia come minimo alla pari della Model Y - ha detto McElroy -. È una concorrente temibile".

Interni della Xpeng G6

Terza vettura cinese presa in considerazione è stata la berlina Avatr 12. Con prezzo di partenza di 55.667 dollari (52.000 euro), offre lussuosi interni in pelle Nappa e uno schermo da 34 pollici a tutta larghezza. Inoltre, è dotata di un sistema a 900 volt per una ricarica ultrafast. Sui mercati dove sono consentiti si possono anche scegliere retrovisori a telecamera al posto di quelli tradizionali con specchio.

Avatr 12

Non si può stare tranquilli

Nel complesso, l'analisi effettuata da Caresoft dimostra quanto i produttori di auto cinesi siano avanti in termini di costi. Mentre le Case automobilistiche occidentali faticano per cercare di aumentare i volumi e di abbassare i costi, i costruttori cinesi hanno già superato molti ostacoli grazie a politiche industriali aggressive che hanno portato investimenti ingenti nel settore della mobilità del futuro.

Questo ha permesso loro di produrre auto elettriche anche molto convenienti (almeno in Cina), come per esempio la BYD Seagull. Ma quindi siamo destinati a soccombere? Non è detto, perché un conto è avere auto ben fatte a prezzi accessibili, un altro è conquistare i clienti in USA e Ue con prodotti che rispondano effettivamente alle loro esigenze. Davvero vogliamo consolle mobili e schermi rotanti?

Le Case cinesi, insomma, devono capire i mercati a loro ancora sconosciuti. E questo ci offre un vantaggio. Però, se c'è una cosa su cui si può scommettere, è che gli equilibri attuali sono destinati a cambiare.