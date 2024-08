Lo scorso anno nel Regno Unito sono stati aggiunti più di 16.600 punti di ricarica per veicoli elettrici, con un aumento annuo del 45%. Ora sono disponibili oltre 64.000 punti di ricarica in più di 33.000 località.

Per supportare ulteriormente i turisti nelle aree rurali, BMW ha stretto una partnership con 15 parchi nazionali nel Regno Unito per installare un totale di 135 nuovi punti di ricarica. Ad oggi, sono stati installati 78 nuovi punti di ricarica in sette parchi nazionali. Se quindi state pensando ad un viaggio Oltre Manica a batteria, fate bene a proseguire nella lettura.

Più punti di ricarica

I parchi nazionali del Regno Unito hanno circa 15 milioni di visitatori tra luglio e agosto. Offrono laghi, colline e spettacolari cascate (in particolare nello Yorkshire Dales). Visto che quasi tutti viaggiano con la propria auto (93%) è interessante sapere che oggi, stando ai dati di Zapmap, i percorsi più popolari sono ben attrezzati con punti di ricarica per veicoli elettrici.

Ad esempio, considerando il numero di punti di ricarica ad alta potenza (ideali per la ricarica in viaggio) entro 3 km dalle strade principali, tra Londra e lo Yorkshire Dales National Park (420 km) ci sono 91 punti di ricarica, molti dei quali con più postazioni disponibili. Da Glasgow al Peak District (445 km) ce ne sono 144, mentre tra Bristol e il Lake District National Park (287 km) ce ne sono oltre 180.

BMW Il Parco Nazionale del Lake District

Il contributo di BMW

I parchi nazionali che vantano nuovi caricatori appena installati sono: lo Yorkshire Dales National Park, il Peak District National Park e il Lake District National Park. Le colonnine, come dicevamo, sono state messe in servizio grazie alla partnership The Recharge in Nature tra BMW e UK National Parks.

Il Gruppo BMW Group è stato infatti uno dei primi marchi ad aver aderito al Business Ambition for 1.5°C come parte dell'Accordo di Parigi sul clima.

BMW Il Lake District è una regione e parco nazionale della Cumbria, nel nord-ovest dell'Inghilterra.

Per pianificare l'itinerario in EV verso in un parco nazionale britannico consigliamo il sito Zap-map.com.