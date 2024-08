Le batterie delle auto elettriche usate hanno molto potenziale. Ci credono le case automobilistiche e anche i diversi provider energetici e fornitori di colonnine di ricarica del mondo.

Tra le ultime applicazioni va citato un caso in Portogallo, dove l'azienda energetica Galp ha recentemente presentato il progetto "Second Life Batteries", che ha visto la costruzione di un'unità di stoccaggio dell'energia elettrica con celle prelevate da vecchie auto elettriche BMW per una capacità massima di 368 kWh.

Ricarica fino a 9 auto contemporaneamente

Il progetto di Galp, costruito nella Capitale spagnola Madrid, è stato ideato, in base a quanto dichiarato dall'azienda stessa, per permettere di ricaricare più auto elettriche contemporaneamente, anche in punti del Paese in cui non sarebbe possibile con la sola energia di rete.

L'accumulatore da 368 kWh alto 6 metri è stato costruito con diverse vecchie batterie provenienti da auto BMW a zero emissioni non più in circolazione, che sono state rielaborate dall'azienda esperta nel riuso di celle esauste BeePlanet.

Il grande "powerbank", una volta completato il progetto, è stato collegato a due colonnine HPC da 180 kW di potenza massima l'una, un valore che, secondo l'azienda, dovrebbe permettere - in condizioni ideali - di ricaricare fino a 9 auto a zero emissioni in successione, con una aggravio minimo sulla rete elettrica della città.

BMW i3 eDrive 35L

João Diogo Marques da Silva, amministratore esecutivo di Galp, ha commentato: